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الدفاع المدني يتعامل مع (44) حادث حريق وإنقاذ

الدفاع المدني يتعامل مع (44) حادث حريق وإنقاذ
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رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم الأحد بتاريخ 28 نيسان/ أبريل 2019 حتى صباح الإثنين 29 نيسان/ أبريل 2019، مع (44) حادث منها (23) حالة إطفاء وحوادث حرائق و(21) حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة .


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