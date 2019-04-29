الدفاع المدني يتعامل مع (44) حادث حريق وإنقاذ









رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم الأحد بتاريخ 28 نيسان/ أبريل 2019 حتى صباح الإثنين 29 نيسان/ أبريل 2019، مع (44) حادث منها (23) حالة إطفاء وحوادث حرائق و(21) حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة .