وزير الخارجية القطري يُندد بـ "النفاق السياسي"

واتهم رئيس الدبلوماسية القطرية في هذا السياق بعض الدول بأنها فيما تدعي مكافحة الإرهاب، "تستخدم أدواتها إرهاباً ضد الشعوب العربية"، لافتاً إلى أن "استمرار ازدواجية المعايير أثقل كاهل الوطن العربي، وشكل بيئة خصبة لنمو الإرهاب".





رام الله - دنيا الوطنغرّد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في معرض إدانته الشديدة لما وصفه بـ "القصف العشوائي الوحشي على الأحياء السكنية في مدينة طرابلس، مندداً بـ "النفاق السياسي".ورأى وزير الخارجية القطري، فيما يخص ليبيا، أن "استهداف المدنيين بغرض خلق الفوضى وضرب المؤسسات والأهداف الحيوية، جريمة حرب يتحملها مرتكبوها وداعموهم".