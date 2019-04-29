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مستشفيات وزارة الصحة بغزة تُجري (110955) عملية متنوعة بالربع الأول للعام الحالي

مستشفيات وزارة الصحة بغزة تُجري (110955) عملية متنوعة بالربع الأول للعام الحالي
رام الله - دنيا الوطن-نهى مسلم
أجرت الطواقم الطبية بمستشفيات وزارة الصحة بغزة (110955) عملية جراحية في كافة التخصصات خلال الربع الأول من العام الحالي، كان نصيب الأسد لمجمع الشفاء، الذى وصلت نسبته إلى 26%، وذلك وفق تقرير أعده فريق خدمات المرضى بالمستشفيات.

وذكر التقرير، أن العمليات الطارئة، بلغت (4123) عملية، فيما سجلت العمليات ذات المهارة (540) عملية، بينما وصلت العمليات المجدولة (6199) عملية، والكبرى (3557) و المتوسطة (3118) والصغرى (3740) عملية، و(6) عمليات زراعة كلى، وذلك من إجمالى العدد الكلى للعمليات.

وبين التقرير، أن أقسام الطوارئ، كانت قد تعاملت مع أكثر من (302 ألف حالة) أدخل منها ما نسبته (11.6) %، فيما استقبلت أقسام العيادات الخارجية ما يزيد عن (168 ألف) مراجع، منهم (55%) في العيادات الجراحية و(22%) في عيادات الباطنة.

وأفاد أن (2468) مريض فشل كلوي، كان قد استفاد من جلسات الغسيل الدموي بعدد (27635) جلسة بواقع (70 جلسة) شهرياً، مشيراً إلى أن عدد أجهزة الديلزة الدموية في مستشفيات وزارة الصحة (133) جهازاً.

وبين التقرير، أن (8239) مريضاً استفادوا من (33318) جلسة علاج طبيعي، بمعدل أربع جلسات لكل مريض.

وعن الأقسام الداخلية، أوضح تقرير خدمات المرضى، أن (43046) مريضاً، أدخلوا للأقسام بنسبة (81.5% للطوارئ، و18.5% دخول عيادات)، حيث وصل متوسط إشغال
الأسرة إلى (89.3%) خلال الربع الأول من العام الحالي.

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