أردوغان: تركيا ستُسخر إمكاناتها لمنع المؤامرة على ليبيا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب أردوغان، إن تركيا "ستُسخر كل إمكانياتها لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي"، مقدراً دور حكومة الوفاق في "مواجهة هذا العدوان".وأكد أردوغان، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج- حسبما نقل المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على (فيسبوك) أن بلاده "تندد وتستنكر الاعتداء الذي يشن على العاصمة طرابلس، وتستنكر المؤامرة التي تحاك على ليبيا واستقرارها"، وفق ما أورد (عربي 21).وأوضح الرئيس التركي، أن بلاده "ستقف بكل حزم إلى جانب الليبيين، وستدعم الحكومة الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني".وشدّد أردوغان على "أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية، وأن المسار السياسي هو المسار الوحيد لبناء الدولة المدنية، التي يتطلع إليها كل الليبيين".من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أن "قوات الجيش الليبي، تدافع بكل قوة عن العاصمة، وعن خيار الشعب الليبي في الدولة المدنية، وستواصل القتال، إلى أن تنسحب القوات المعتدية، وتعود من حيث أتت".وأثنى السراج على دور تركيا الداعم للحكومة الشرعية، مؤكداً "توثيق العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".