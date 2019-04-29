الوزيرة حمد: صحة المواطن من أولويات اهتمامنا وعملنا



وخلال اللقاء، دار نقاش حول العديد من القضايا الوطنية والصحية، والتي كان أبرزها تلك القضايا التي تعنى بالتطوير والارتقاء بالواقع الصحي؛ لتقديم خدمات أفضل للمرضى، والاطلاع على رؤية وزارة الصحة وخطتها الاستراتيجية، تجاه تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، والبحث عن سبل تقديم العلاج العادل للجميع.







وتم التركيز على ملف التحويلات الطبية، بعد القرار الإسرائيلي باقتطاع أموال المقاصة، والبحث عن سبل بديلة في الدول العربية المجاورة للتعاون معها، بهدف توفير علاج فيها للمرضى بعد القرار الفلسطيني بإيقاف التحويل للمستشفيات الإسرائيلية.



كما تم الحديث أيضاً عن كيفية الاستفادة من الكفاءات الطبية الموجودة داخل الوطن، واستقدام الكفاءات الموجودة خارج فلسطين، بهدف توفير العناية الطبية اللائقة بالمرضى، بأقل التكاليف.



إلى ذلك، فقد وضعت حمد وزيرة الصحة في صورة جولتها في المشافي الطبية التخصصية في مدينة نابلس، مشددة على أن ما شاهدته خلال جولتها، يدلل على بذل الأطباء الفلسطينيين جهدهم وفق الإمكانية الموجودة، لتقديم رعاية مناسبة للمرضى.



واضافت حمد، أن الواقع الطبي يحتاج إلى واقعية ومصداقية، مشيرة إلى ثقتها التامة بأنه سيتم وضع نظام صحي لا يقبل الواسطة، وإنما تقديم خدمات طبية لمن يستحقها، وبأقل تكلفة.



وشددت حمد على أن فلسطين، تعاني من انتهاكات صحية جسيمة لأسباب عدة على رأسها سياسية الاحتلال الممنهجة، والتي تمنع الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الصحية، مما يدفعنا إلى ضرورة التحرك العاجل لانضمام فلسطين لجميع المواثيق الدولية

الخاصة بالحقوق الصحية.



ومن جهتها، أكدت د. كيلة، أن الوزارة، تسعى لتوطين وتسخير كافة الإمكانيات والخدمات الطبية في خدمة المواطن الفلسطيني، مشددة على أنها لن تترك أي مريض يستحق بدون خدمة، وأنه لا يمكن أن تـسمح بالاستهانة بحياة المواطن الفلسطيني.











رام الله - دنيا الوطنالتقت الدكتور آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الأحد مع الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة، وذلك في مدينة رام الله، لمناقشة النظام الطبي المعمول به في مستشفيات داخل وخارج فلسطين.