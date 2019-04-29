قطر تشكو السعودية والإمارات

حددت اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، في الثالث من أيار/ مايو موعداً لاستماع خبرائها لمرافعة قطر في إطار الشكويين اللتين تقدمت بهما الدوحة ضد السعودية والإمارات.





رام الله - دنيا الوطنووفق ما أوردت (روسيا اليوم)، ستستمع اللجنة التي تضم 18 عضواً من بلدان العالم يوم الجمعة المقبل لمرافعة قطر حول القضيتين اللتين رفعتهما في الثامن من آذار/ مارس 2018 لتحدد بعدها إمكانية النظر في الشكوى القطرية من عدمه، ومدى استيفاء جميع الشروط لإحالة الشكوى لفريق خاص بالتحكيم.وكلّفت الدوحة للترافع عنها أمام محكمة العدل الدولية في جنيف، وكيل الدولة، عميد كلية القانون بجامعة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي.وتعد الشكوى القطرية هذه، الثانية التي تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في كانون الأول/ ديسمبر 1962، فيما تعد فلسطين الدولة الأولى التي حركت شكوى مماثلة ضد التمييز العنصري الإسرائيلي أمام هذه اللجنة.يشار إلى أن مصر والسعودية والبحرين والإمارات تقاطع قطر منذ 5 حزيران/ يونيو 2017 وتتهمها بدعم الإرهاب، وإيواء جماعات إرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة.