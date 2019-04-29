حالة الطرق في غزة اليوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت شرطة المرور في غزة، اليوم الاثنين، أن حركة المرور اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، اليوم الاثنين الموافق 29 نيسان/ أبريل 2019.
أكدت شرطة المرور في غزة، اليوم الاثنين، أن حركة المرور اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، اليوم الاثنين الموافق 29 نيسان/ أبريل 2019.
فيما سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث، نتج عنها وفاة الطفل محمد محمود جندية (خمسة أعوام) إثر صدمه باص (هونداي H1) في شارع بغداد بحي الشجاعية، إلى جانب إصابتين إحداها خطيرة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.
ونوهت شرطة المرور لوجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى، وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس وطالبت من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة آمان و كافية.
وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على الطريق.
وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر.
وختمت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.
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