الكنيست الإسرائيلي السابق الأكثر سنًّا للقوانين

وبحسب التقرير الذي نشرته القناة العبرية السابعة، فإن الكنيست الأخير سنّ قوانين أكثر من أي كنيست سابق، حيث تم إقرار 109 قوانين خاصة بالنظام القانوني، وأقر 86 قانونًا بشأن حالة الرفاهية، و78 قانونًا بشأن حالات الضرائب، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.









رام الله - دنيا الوطنأظهر تقرير إسرائيلي، نشر اليوم الاثنين، أن الكنيست الذي انتهت ولايته مؤخرًا، كان أكثر مجلس نيابي يقر قوانين في تاريخ إسرائيل.وأوضحت الصحيفة، أن الـ 49 عضواً، الذين انضموا حديثًا للكنيست الجديد بعد الانتخابات الأخيرة، سيتلقون دورة تدريبية على كيفية التعامل مع الجلسات واستخدام أزرار التصويت، والأدوات القانونية المتبعة، وأماكن جلوسهم وغيرها.ومن المقرر، أن يؤدي أعضاء الكنيست الجديد يوم غد الثلاثاء، اليمين الدستوري في جلسة علنية.