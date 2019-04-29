الولايات المتحدة تسحب الجنسية من فلسطيني وتبعده





رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الهجرة الأمريكية، سحب الجنسية، وإبعاد الفلسطيني محمد شقير، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة في أواخر تسعينيات القرن الماضي، بعد قضائه فترة محكومية في إسرائيل.ووفق ما أوردت (النجاح الإخبارية)، قد اعترف شقير خلال التحقيق معه بالإدلاء بإفادة كاذبة امام السلطات، عندما نفى أن تكون له "سوابق أمنية"، وتمت إدانته بالإدلاء بالإفادة الكاذبة والحكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر.وأفادت شبكة التلفاز الأمريكية (سي أن أن) أن شقير البالغ من العمر (51 عاماً) وهو من مواليد مخيم عين عريك قضاء رام الله، قد حكم عليه في إسرائيل بالسجن 10 سنوات لإدانته بالتخطيط لتفجير حافلة ركاب، ثم تم الإفراج عنه في بموجب اتفاقية أوسلو عام 1993 حيث قام بالهجرة إلى الولايات المتحدة عام 1999.وأفيد أنه قد ارتكب جريمة الاحتيال، ببطاقات الائتمان، خلال مكوثه في ولاية كالفورنيا، حيث حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وسيتم إبعاده إلى الأردن، بعد قضائه فترة المحكومية.