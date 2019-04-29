شؤون فلسطينية

فلسطيني يحصد المركز الأول ببطولة النرويج للمبدعين

فلسطيني يحصد المركز الأول ببطولة النرويج للمبدعين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تمكن الشاب الفلسطيني قيس نقيطي (18 عاماً) من الفوز ببطولة النرويج للمبدعين، وذلك بحصوله على المركز الأول على مستوى المملكة، بعد اختيار مشروعه المتعلق بـ (البيئة والطاقة المتجددة)، خلال البطولة السنوية للمبدعين، ورواد المشاريع والاختراعات، في النرويج.

وقال نقيطي: إن فوزه جاء بعد اختياره من قبل اللجنة العلمية النرويجية المكونة من مكتب رئاسة الوزراء وسلطة البيئة وبلدية أوسلو، وأضاف أنه يهدي فوزه لشعبنا الفلسطيني، مصدر إلهامه وتفوقه، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفكرة المشروع، تقوم على براءة اختراع للطاقة النظيفة المتجددة.

أخبار ذات صلة

حالة الطرق في غزة اليوم الاثنين

حالة الطرق في غزة اليوم الاثنين

أبو شريف: مناقشة أي مسؤول فلسطيني لأفكار ترامب يعني الموافقة على صفقة القرن

أبو شريف: مناقشة أي مسؤول فلسطيني لأفكار ترامب يعني الموافقة على صفقة القرن

صحيفة: خطة إسرائيلية على مرحلتين لإنهاء أزمة غزة

صحيفة: خطة إسرائيلية على مرحلتين لإنهاء أزمة غزة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً خلال مداهمات متفرقة بالضفة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً خلال مداهمات متفرقة بالضفة

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الطقس: أجواء حارة وجافة حتى الخميس

الطقس: أجواء حارة وجافة حتى الخميس

فرج الغول: نُطالب بتقديم وزراء حكومة اشتية إلى المحاكم

فرج الغول: نُطالب بتقديم وزراء حكومة اشتية إلى المحاكم

منخفضات أم موجات حارة.. كيف ستكون الحالة الجوية خلال شهر رمضان؟

منخفضات أم موجات حارة.. كيف ستكون الحالة الجوية خلال شهر رمضان؟

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

حالة الطرق في غزة اليوم الاثنين

حالة الطرق في غزة اليوم الاثنين

فلسطيني يحصد المركز الأول ببطولة النرويج للمبدعين

فلسطيني يحصد المركز الأول ببطولة النرويج للمبدعين

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً خلال مداهمات متفرقة بالضفة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً خلال مداهمات متفرقة بالضفة

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

حركة فتح في البريج تُقيم حفلًا تأبينيًا للشهيد خالد السواركة

حركة فتح في البريج تُقيم حفلًا تأبينيًا للشهيد خالد السواركة

الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية

الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية

الهلال الأحمر: نرفض الاعتداء &#34;الاجرامي&#34; على طواقمنا

الهلال الأحمر: نرفض الاعتداء "الاجرامي" على طواقمنا

50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67

50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67

منوعات

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و&#34;هفور الدنيا كلها&#34;

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و"هفور الدنيا كلها"

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

&#34;أكو عرب بالطيارة الأصلية&#34;.. أغنية عن حظر لعبة &#34;بابجي&#34; بالعراق

"أكو عرب بالطيارة الأصلية".. أغنية عن حظر لعبة "بابجي" بالعراق

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

فريق &#34;مياس&#34; يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

فريق "مياس" يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

&#34;العاصوف 2&#34;.. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

"العاصوف 2".. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

أحمد سعد لـ&#34;سمية الخشاب&#34;: إنتي مش تمام

أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": إنتي مش تمام

عربي

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل مُثيرة حول 37 شخصاً أعدموا بالمملكة

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل مُثيرة حول 37 شخصاً أعدموا بالمملكة

(إسرائيل) ستُشارك في المعرض العالمي في دبي

(إسرائيل) ستُشارك في المعرض العالمي في دبي

السودانيون يؤجلون &#34;مليونية الشريعة&#34;

السودانيون يؤجلون "مليونية الشريعة"

البحرين تستدعي سفير العراق

البحرين تستدعي سفير العراق