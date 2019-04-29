فلسطيني يحصد المركز الأول ببطولة النرويج للمبدعين

رام الله - دنيا الوطنتمكن الشاب الفلسطيني قيس نقيطي (18 عاماً) من الفوز ببطولة النرويج للمبدعين، وذلك بحصوله على المركز الأول على مستوى المملكة، بعد اختيار مشروعه المتعلق بـ (البيئة والطاقة المتجددة)، خلال البطولة السنوية للمبدعين، ورواد المشاريع والاختراعات، في النرويج.وقال نقيطي: إن فوزه جاء بعد اختياره من قبل اللجنة العلمية النرويجية المكونة من مكتب رئاسة الوزراء وسلطة البيئة وبلدية أوسلو، وأضاف أنه يهدي فوزه لشعبنا الفلسطيني، مصدر إلهامه وتفوقه، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفكرة المشروع، تقوم على براءة اختراع للطاقة النظيفة المتجددة.