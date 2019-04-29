دولي

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية: جلسة الاستماع لنتنياهو يجب أن تتم حتى تموز

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية: جلسة الاستماع لنتنياهو يجب أن تتم حتى تموز
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) أن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أوضح، أن جلسة الاستماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستعقد حتى العاشر من تموز/ يوليو المقبل. 

وفي رسالة وجهها مندلبليت إلى طاقم الدفاع عن نتنياهو، كتب أنه إذا أرادوا إجراء الجلسة، فإن عليهم التوجه حتى العاشر من أيار/ مايو لتحديد موعد لعقد الجلسة الخاصة بملف الفساد. 

يذكر، أن طاقم المحامين الذين يترافعون عن نتنياهو هم الوحيدون من بين ممثلي المشبوهين، الذين لم يطلبوا بعد مواد التحقيق في القضايا التي تورط فيها موكلهم، على الرغم من توفرها منذ أسبوعين.

وكان محامو الدفاع عن نتنياهو، قد ابلغوا مندلبليت، مؤخرًا، أنهم لا يعتزمون تسلم المواد طالما لم يتم تسديد أتعابهم، وفي الرسالة التي حولها لهم المستشار، مساء أمس، كتب: "مسألة ترتيب الأتعاب ليست قضيتنا، وبالتالي لا تبرر أي تأخير في نقل جوهر مواد التحقيق إلى رئيس الوزراء أو ممثليه، وفي كل الأحوال لن يؤثر ذلك على موعد إجراء جلسة الاستماع".

وأوضح مندلبليت، أنه إذا اختار رئيس الوزراء عدم عقد الجلسة، فسيتخذ قرارًا نهائيًا بشأن قضيته بناءً على الأدلة المعروضة عليه، وبعبارة أخرى، سيقدم لائحة الشبهات باعتبارها لائحة اتهام.

وكان مندلبليت قد أعلن في شباط/ فبراير الماضي، بأنه سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو في القضايا الثلاث المرفوعة ضده بتهمة الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، وهذا رهن بنتائج جلسة الاستماع له.

ويتهم نتنياهو في الملف 1000، بالحصول على امتيازات من أثرياء، وفي ملف 2000 بالاتفاق مع ناشر (يديعوت أحرونوت) نوني موزيس، على حرف التغطية في الصحيفة لصالحه مقابل إضعاف منافستها (يسرائيل هيوم).

 وفي ملف 4000 بعقد صفقة مع أصحاب شركة (بيزك) وموقع (واللا) تنص على قيام الموقع بتقديم تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو وزوجته سارة، مقابل حصول صاحب الشركة والموقع، على مزايا تنظيمية تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.

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