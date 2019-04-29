عربي

(إسرائيل) ستُشارك في المعرض العالمي في دبي

(إسرائيل) ستُشارك في المعرض العالمي في دبي
معرض إكسبو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عشية عطلة الفصح، أن إسرائيل ستشارك في معرض (إكسبو) العالمي الضخم في دبي عام 2020، وهي واحدة من الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لصحيفة (إسرائيل اليوم)، يعد هذا المعرض معرضًا عالميًا إضافيًا، يلتقي فيه الناس من جميع أنحاء العالم، ويستغلون مواهبهم للتعامل مع التحديات المشتركة، وتطوير المجتمع في المجالات التي تتمتع فيها إسرائيل بالعديد من المزايا النسبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عمانوئيل نحشون: "يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لتبادل روح الابتكار والإبداع الإسرائيليين، وتقديم أحدث الابتكارات والتقنيات الإسرائيلية في مختلف المجالات، مثل المياه والطب، وتكنولوجيا المعلومات".

أخبار ذات صلة

قطر تشكو السعودية والإمارات

قطر تشكو السعودية والإمارات

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل مُثيرة حول 37 شخصاً أعدموا بالمملكة

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل مُثيرة حول 37 شخصاً أعدموا بالمملكة

السودانيون يؤجلون &#34;مليونية الشريعة&#34;

السودانيون يؤجلون "مليونية الشريعة"

الأورومتوسطي: مشروع قانون &#34;جرائم المعلوماتية&#34; نكسة إضافية لحرية التعبير في العراق

الأورومتوسطي: مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" نكسة إضافية لحرية التعبير في العراق

البحرين تستدعي سفير العراق

البحرين تستدعي سفير العراق

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

&#34;لا أريد خسارتهم وخسارة أموالكم&#34;.. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة مع الملك سلمان

"لا أريد خسارتهم وخسارة أموالكم".. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة مع الملك سلمان

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

عباس زكي: لتكن القدس الدافع والمحرك الأساسي للكتلة التاريخية للأمة العربية

عباس زكي: لتكن القدس الدافع والمحرك الأساسي للكتلة التاريخية للأمة العربية

الوزيرة حمد: صحة المواطن من أولويات اهتمامنا وعملنا

الوزيرة حمد: صحة المواطن من أولويات اهتمامنا وعملنا

حالة الطرق في غزة اليوم الاثنين

حالة الطرق في غزة اليوم الاثنين

فلسطيني يحصد المركز الأول ببطولة النرويج للمبدعين

فلسطيني يحصد المركز الأول ببطولة النرويج للمبدعين

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً خلال مداهمات متفرقة بالضفة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً خلال مداهمات متفرقة بالضفة

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

حركة فتح في البريج تُقيم حفلًا تأبينيًا للشهيد خالد السواركة

حركة فتح في البريج تُقيم حفلًا تأبينيًا للشهيد خالد السواركة

الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية

الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية

منوعات

عمرو أديب يشيد بزيارة شقيقة &#34;كيم كارداشيان&#34; للأهرامات

عمرو أديب يشيد بزيارة شقيقة "كيم كارداشيان" للأهرامات

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و&#34;هفور الدنيا كلها&#34;

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و"هفور الدنيا كلها"

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

&#34;أكو عرب بالطيارة الأصلية&#34;.. أغنية عن حظر لعبة &#34;بابجي&#34; بالعراق

"أكو عرب بالطيارة الأصلية".. أغنية عن حظر لعبة "بابجي" بالعراق

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

فريق &#34;مياس&#34; يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

فريق "مياس" يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

&#34;العاصوف 2&#34;.. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

"العاصوف 2".. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

عربي

قطر تشكو السعودية والإمارات

قطر تشكو السعودية والإمارات

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل مُثيرة حول 37 شخصاً أعدموا بالمملكة

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل مُثيرة حول 37 شخصاً أعدموا بالمملكة

(إسرائيل) ستُشارك في المعرض العالمي في دبي

(إسرائيل) ستُشارك في المعرض العالمي في دبي

السودانيون يؤجلون &#34;مليونية الشريعة&#34;

السودانيون يؤجلون "مليونية الشريعة"