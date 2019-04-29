(إسرائيل) ستُشارك في المعرض العالمي في دبي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عشية عطلة الفصح، أن إسرائيل ستشارك في معرض (إكسبو) العالمي الضخم في دبي عام 2020، وهي واحدة من الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة.ووفقاً لصحيفة (إسرائيل اليوم)، يعد هذا المعرض معرضًا عالميًا إضافيًا، يلتقي فيه الناس من جميع أنحاء العالم، ويستغلون مواهبهم للتعامل مع التحديات المشتركة، وتطوير المجتمع في المجالات التي تتمتع فيها إسرائيل بالعديد من المزايا النسبية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عمانوئيل نحشون: "يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لتبادل روح الابتكار والإبداع الإسرائيليين، وتقديم أحدث الابتكارات والتقنيات الإسرائيلية في مختلف المجالات، مثل المياه والطب، وتكنولوجيا المعلومات".