السودانيون يؤجلون "مليونية الشريعة"





رام الله - دنيا الوطنقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه توصل لاتفاق مع تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون"، على تأجيل مسيرة مليونية كانت مقررة اليوم الاثنين، قرب القصر الرئاسي، إلى وقت لاحق.وجاء ذلك، في بيان صدر عن المجلس العسكري، عقب لقاء جمع نائب رئيسه، محمد حمدان دقلو، وعضو تيار نصرة الشريعة، محمد عبد الكريم، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).ووفقاً للبيان، فقد صرح عبد الكريم، عقب اللقاء، بأن دقلو، أكد عدم المساس بملف تطبيق أحكام الشريعة في البلاد خلال الفترة الانتقالية.ونوه عبد الكريم بحرص التيار على "إعلاء قيم الحوار بين كافة مكونات الشعب السوداني".ويضم تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" أحزاباً وجماعات إسلامية متعددة، وقد أعلن قبل أيام اعتزامه تنظيم مليونية، للتحذير من المساس ببعض القوانين، وتوجهات البلاد.