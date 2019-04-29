شؤون فلسطينية

أبو شريف: مناقشة أي مسؤول فلسطيني لأفكار ترامب يعني الموافقة على صفقة القرن

أبو شريف: مناقشة أي مسؤول فلسطيني لأفكار ترامب يعني الموافقة على صفقة القرن
بسام أبو شريف مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
أكد بسام أبو شريف، مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أن أي مناقشة للأفكار الأمريكية المطروحة، كصفقة القرن، من قبل أي مسؤول فلسطيني، يمثل موافقة الفلسطينيين على ما هو مطروح.

وقال أبو شريف، خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إن مناقشة المسؤولين الفلسطينيين لأفكار ترامب وكوشنير، يعني موافقة الفلسطينيين، على إلغاء كافة قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف، أن ذلك يعني مناقشة قرارات تقرير المصير، ويواجه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، متابعًا: "علينا جميعًا أن نُقاوم أي محاولة يُجريها أحد من السلطة للتفاوض مع إسرائيل.

وأوضح، أن ذلك لا يعني أن هنالك أشياء تدور في الخفاء، ويجب أن نتصدى لها؛ لذا على الفلسطينيين النهوض، وعلى فتح وكوادرها أن ينهضوا، متسائلًا: كيف توافق فتح على شطب القضية الفلسطينية؟، لا أصدق ذلك.. وهذا غير ممكن ففتح تنظيم وطني أساسي رُبي على تحرير فلسطين، وليس الاستسلام، وبيع القضية الفلسطينية.

 

أخبار ذات صلة

حالة الطرق في غزة اليوم الاثنين

حالة الطرق في غزة اليوم الاثنين

فلسطيني يحصد المركز الأول ببطولة النرويج للمبدعين

فلسطيني يحصد المركز الأول ببطولة النرويج للمبدعين

صحيفة: خطة إسرائيلية على مرحلتين لإنهاء أزمة غزة

صحيفة: خطة إسرائيلية على مرحلتين لإنهاء أزمة غزة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً خلال مداهمات متفرقة بالضفة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً خلال مداهمات متفرقة بالضفة

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الطقس: أجواء حارة وجافة حتى الخميس

الطقس: أجواء حارة وجافة حتى الخميس

فرج الغول: نُطالب بتقديم وزراء حكومة اشتية إلى المحاكم

فرج الغول: نُطالب بتقديم وزراء حكومة اشتية إلى المحاكم

منخفضات أم موجات حارة.. كيف ستكون الحالة الجوية خلال شهر رمضان؟

منخفضات أم موجات حارة.. كيف ستكون الحالة الجوية خلال شهر رمضان؟

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

حالة الطرق في غزة اليوم الاثنين

حالة الطرق في غزة اليوم الاثنين

فلسطيني يحصد المركز الأول ببطولة النرويج للمبدعين

فلسطيني يحصد المركز الأول ببطولة النرويج للمبدعين

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً خلال مداهمات متفرقة بالضفة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً خلال مداهمات متفرقة بالضفة

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

حركة فتح في البريج تُقيم حفلًا تأبينيًا للشهيد خالد السواركة

حركة فتح في البريج تُقيم حفلًا تأبينيًا للشهيد خالد السواركة

الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية

الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية

الهلال الأحمر: نرفض الاعتداء &#34;الاجرامي&#34; على طواقمنا

الهلال الأحمر: نرفض الاعتداء "الاجرامي" على طواقمنا

50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67

50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67

منوعات

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و&#34;هفور الدنيا كلها&#34;

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و"هفور الدنيا كلها"

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

&#34;أكو عرب بالطيارة الأصلية&#34;.. أغنية عن حظر لعبة &#34;بابجي&#34; بالعراق

"أكو عرب بالطيارة الأصلية".. أغنية عن حظر لعبة "بابجي" بالعراق

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

فريق &#34;مياس&#34; يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

فريق "مياس" يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

&#34;العاصوف 2&#34;.. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

"العاصوف 2".. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

أحمد سعد لـ&#34;سمية الخشاب&#34;: إنتي مش تمام

أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": إنتي مش تمام

عربي

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل مُثيرة حول 37 شخصاً أعدموا بالمملكة

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل مُثيرة حول 37 شخصاً أعدموا بالمملكة

(إسرائيل) ستُشارك في المعرض العالمي في دبي

(إسرائيل) ستُشارك في المعرض العالمي في دبي

السودانيون يؤجلون &#34;مليونية الشريعة&#34;

السودانيون يؤجلون "مليونية الشريعة"

البحرين تستدعي سفير العراق

البحرين تستدعي سفير العراق