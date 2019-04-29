دولي

الشرطة الأمريكية تكشف معلومات حول منفذ الهجوم على معبد يهودي

الشرطة الأمريكية تكشف معلومات حول منفذ الهجوم على معبد يهودي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة الأمريكية: إنها تعتقد أن منفذ الهجوم على المعبد اليهودي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية عمل بمفرده، ولا ينتمي لأي جماعة منظمة.

وأوضح قائد شرطة مقاطعة سان دييغو بيل جور، أمس الأحد، في بيان له، أن المشتبه به جون إيرنست (19 عاماً) محتجز بتهمة القتل العمد وثلاث تهم بالشروع في القتل، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وقتل شخص، وأصيب آربعة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار مساء يوم السبت، قرب كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا، خلال احتفال عيد الفصح.

يذكر، أن 11 شخصاً قتلوا وأصيب العديد بجروح متفاوتة، خلال  شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018، جراء حادث إطلاق داخل كنيس بمدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا.

وتمكنت السلطات في بيتسبيرغ، من تحديد هوية مطلق النار في الكنيس اليهودي، باسم روبرت باورز.

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