دولي

ظريف يكشف تفاصيل "فريق ب" وكيف يتم خداع ترامب

ظريف يكشف تفاصيل "فريق ب" وكيف يتم خداع ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن حقيقة سياسات ما أسماه "فريق ب"، وكيف يتم خداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجره إلى حرب مع إيران.

وقال ظريف، في حوار مع شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية: إن "فريق ب" يضم كلاً من جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومحمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.

وأكد على أن "هؤلاء الأفراد يسعون لجر أمريكا إلى صراع مع إيران"، موضحاً أن "الإدارة الأمريكة، ومن خلال إجراءاتها بعثت رسالة إلى العالم مفادها أنها ليست جديرة بالثقة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الفريق يسعى لتغيير النظام السياسي في إيران، قال ظريف على الأقل "كل هؤلاء برهنوا أنهم يتطلعون إلى جر الولايات المتحدة للحرب، ولا أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد ذلك".

وتابع: "أعتقد أن ترامب شارك بالانتخابات بشعار عدم إدخال الولايات المتحدة في حرب أخرى، وأرى أن ترامب يريد من وراء ممارسة الضغوط وتكثيف الضغط على إيران إركاعها، ودفعها إلى الاستسلام، لكن سياسته هذه محكومة بالفشل، وأعتقد أن هؤلاء الأربعة يدركون ذلك".

وقال وزير الخارجية الإيراني، بخصوص مزاعم ضلوع طهران في مقتل 600 عسكري أمريكي عبر دعم الفصائل العراقية: "هذا اتهام جديد تثيره أمريكا، وبالطبع هو اتهام خطير للغاية لأنني أعتقد أن "فريق ب" يريد أن يخدع ترامب، ويجر الولايات المتحدة إلى صراع لا تريده".

وازدادت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحبت إدارة ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي مع طهران، وبدأت بإعادة فرض العقوبات عليها.

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