الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً خلال مداهمات متفرقة بالضفة





كما تم اعتقال الأسير المُحرَر ربيع علاء طقاطقة من منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والشاب أيمن الرشق، وشنت حملة مداهمات داخل حيْ الثوري في القدس.

رام الله - دنيا الوطنواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مداهماته واعتقالاته في مدن وقرى الضفة الغربية، اليوم الاثنين، وأفادت مصادر محلية، بأن الاعتقالات، طالت عددًا من المواطنين، وتركزت في نابلس ورام الله وطولكرم والخليل.وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قواته اعتقلت، فجرًا، 20 فلسطينيًا من مناطق الضفة.وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجرًا، أربعة شبان من بلدة عوريف جنوب نابلس، وآخرين من مخيمي بلاطة وعسكر شرقها.وفي عوريف، شنت تلك القوات حملة دهم واعتقال المواطنين يوسف علي شحادة، وعبد الله جهاد شحادة، وسيف مصطفى صفدي ومحمد مصطفى صفدي، من منازلهم في القرية.ومن مخيم بلاطة شرق نابلس، اعتقل الاحتلال الشاب مجدي حشاش، ومن مخيم عسكر الجديد شمال شرق المحافظة، وجرى اعتقال الشاب يوسف أمجد الأشقر من منزله.وانتشر مستوطنون بحراسة قوات الاحتلال على الشارع الاستيطاني بين قريتي زواتا وإجنسنيا، شمال غرب نابلس.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عَتّيل شمال طولكرم، و اعتقلت الأسير المُحرَر زاهر دقة.فيما جرى اعتقال الشقيقيْن إحسان وأسامة أيمن راجح عابد، من منزلهما في قرية كفر دان غرب جنين.وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المُحرَر ماهر محمود التميمي، واستجوبت عدداً من أفراد عائلته في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.كما اعتدت على الشاب مؤيد التميمي قرب مستوطنة (حلميش)، وتعرضت بلدة سلواد للاقتحام أيضًا.وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف سفيان أبو ليلى، خلال اقتحام بلدة الزاوية غرب سلفيت.