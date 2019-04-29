فرج الغول: نُطالب بتقديم وزراء حكومة اشتية إلى المحاكم

قال القيادي في حركة حماس، محمد فرج الغول: إنه لا يجوز لأي وزير في حكومة اشتية، أن يُمارس أعماله في مناطق السلطة الفلسطينية؛ إلا عندما يوافق المجلس التشريعي على ذلك.

وأضاف الغول خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أنه ينبغي كي تكون حكومة اشتية دستورية، يجب أن تُعرض على المجلس التشريعي، لاسيما وأنها كذلك ليست حكومة توافق وطني، مشددًا على أنه لا بد من تقديم كل أفراد الحكومة الثامنة عشرة التي نالت ثقة الرئيس محمود عباس للمحاكمة، أمام المحاكم الفلسطينية في الضفة والقطاع.

وأكد أن الحكومة الجديدة، انتهكت القانون الأساسي الفلسطيني، بقبولهم كتاب التكليف الصادر من أبو مازن، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أنهم سيتعاملون مع وكلاء الوزارات الموجودين في قطاع غزة، فقط، ويراقبون عليهم، دون التعامل مع الوزراء المتواجدين حاليًا في رام الله.



