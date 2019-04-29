منخفضات أم موجات حارة.. كيف ستكون الحالة الجوية خلال شهر رمضان؟

خاص دنيا الوطن - أغصان حمدأوضح الراصد الجوي، ليث العلامي، أن الحالة الجوية خلال شهر رمضان، ستكون معتدلة نوعاً ما، مشيراً إلى أنه بعد الأسبوع الأول من الشهر، قد تحدث انخفاضات على درجات الحرارة.وأضاف العلامي لـ"دنيا الوطن"، أنه من المتوقع سقوط بعض زخات الأمطار في بعض المناطق الفلسطينية، مبيناً أن الحالة الجوية خلال رمضان ستكون مستقرة.وذكر أنه لن يكون هناك موجات حارة خلال رمضان، لكن الأقرب هو هطول زخات من الأمطار، خصوصاً بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان، مع حدوث بعض التقلبات الجوية، كما أشار إلى أنه في شهر رمضان، لن تختلف الأجواء عن الأيام الحالية.وعن الحالة الجوية خلال الأيام الحالية، ذكر العلامي، أن درجات الحرارة، ستكون أعلى من معدلاتها خلال هذه الفترة في معظم المناطق بما فيها القدس، وغزة، وبعض محافظات الضفة الغربية.