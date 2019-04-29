شؤون فلسطينية

حبيب: المقاومة الفلسطينية تعرف كيف تُجبر الاحتلال على تنفيذ كل التفاهمات

حبيب: المقاومة الفلسطينية تعرف كيف تُجبر الاحتلال على تنفيذ كل التفاهمات
المقاومة الفلسطينية
خاص دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، أن صفقة القرن، ليست خطرًا على الشعب الفلسطيني فقط، بل تُمثل تهديدًا على الشعوب العربية والإسلامية.

وأعرب حبيب خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، عن ثقته بأن مصير الصفقة، هو الفشل لأن الفلسطينيين سيواجهونها في كل مواجهة، مضيفًا: أن المسلسل الإجرامي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، سيتوقف وينتصر عليه الفلسطينيون.

وأوضح حبيب، أن الجانب الإسرائيلي، لم يلتزم بما تم التوافق عليه في تفاهمات التهدئة، ويذهب لأسلوب التسويف؛ لكن المقاومة الفلسطينية، تعرف كيف تُجبر الاحتلال على تنفيذ كل التفاهمات، في ظل استمرار مسيرات العودة، والكل سيلمس ذلك، خلال الفترة المقبلة.

 

أخبار ذات صلة

فرج الغول: نُطالب بتقديم وزراء حكومة اشتية إلى المحاكم

فرج الغول: نُطالب بتقديم وزراء حكومة اشتية إلى المحاكم

منخفضات أم موجات حارة.. كيف ستكون الحالة الجوية خلال شهر رمضان؟

منخفضات أم موجات حارة.. كيف ستكون الحالة الجوية خلال شهر رمضان؟

حركة فتح في البريج تُقيم حفلًا تأبينيًا للشهيد خالد السواركة

حركة فتح في البريج تُقيم حفلًا تأبينيًا للشهيد خالد السواركة

الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية

الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية

الهلال الأحمر: نرفض الاعتداء &#34;الاجرامي&#34; على طواقمنا

الهلال الأحمر: نرفض الاعتداء "الاجرامي" على طواقمنا

50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67

50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67

البطش: &#34;صفقة القرن&#34; تهدف لتأمين وجود إسرائيل 100 عام قادمة

البطش: "صفقة القرن" تهدف لتأمين وجود إسرائيل 100 عام قادمة

قصائد الشاعر هشام الجخ تصدح في روابي وسط حضور فلسطيني مهيب

قصائد الشاعر هشام الجخ تصدح في روابي وسط حضور فلسطيني مهيب

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

حركة فتح في البريج تُقيم حفلًا تأبينيًا للشهيد خالد السواركة

حركة فتح في البريج تُقيم حفلًا تأبينيًا للشهيد خالد السواركة

الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية

الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية

الهلال الأحمر: نرفض الاعتداء &#34;الاجرامي&#34; على طواقمنا

الهلال الأحمر: نرفض الاعتداء "الاجرامي" على طواقمنا

50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67

50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67

قصائد الشاعر هشام الجخ تصدح في روابي وسط حضور فلسطيني مهيب

قصائد الشاعر هشام الجخ تصدح في روابي وسط حضور فلسطيني مهيب

النيابة العامة توضح حقيقة إعادة فتح محل برام الله ضبط بداخله مخدرات

النيابة العامة توضح حقيقة إعادة فتح محل برام الله ضبط بداخله مخدرات

الرجوب للعرب والمسلمين: يجب وقف كافة أشكال التطبيع الرياضي مع إسرائيل

الرجوب للعرب والمسلمين: يجب وقف كافة أشكال التطبيع الرياضي مع إسرائيل

إصابات جراء اعتداء مستوطنين على قرية راس كركر غرب رام الله

إصابات جراء اعتداء مستوطنين على قرية راس كركر غرب رام الله

منوعات

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و&#34;هفور الدنيا كلها&#34;

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و"هفور الدنيا كلها"

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

&#34;أكو عرب بالطيارة الأصلية&#34;.. أغنية عن حظر لعبة &#34;بابجي&#34; بالعراق

"أكو عرب بالطيارة الأصلية".. أغنية عن حظر لعبة "بابجي" بالعراق

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

فريق &#34;مياس&#34; يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

فريق "مياس" يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

&#34;العاصوف 2&#34;.. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

"العاصوف 2".. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

أحمد سعد لـ&#34;سمية الخشاب&#34;: إنتي مش تمام

أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": إنتي مش تمام

عربي

البحرين تستدعي سفير العراق

البحرين تستدعي سفير العراق

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

&#34;لا أريد خسارتهم وخسارة أموالكم&#34;.. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة مع الملك سلمان

"لا أريد خسارتهم وخسارة أموالكم".. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة مع الملك سلمان