حبيب: المقاومة الفلسطينية تعرف كيف تُجبر الاحتلال على تنفيذ كل التفاهمات

خاص دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، أن صفقة القرن، ليست خطرًا على الشعب الفلسطيني فقط، بل تُمثل تهديدًا على الشعوب العربية والإسلامية.

وأعرب حبيب خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، عن ثقته بأن مصير الصفقة، هو الفشل لأن الفلسطينيين سيواجهونها في كل مواجهة، مضيفًا: أن المسلسل الإجرامي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، سيتوقف وينتصر عليه الفلسطينيون.

وأوضح حبيب، أن الجانب الإسرائيلي، لم يلتزم بما تم التوافق عليه في تفاهمات التهدئة، ويذهب لأسلوب التسويف؛ لكن المقاومة الفلسطينية، تعرف كيف تُجبر الاحتلال على تنفيذ كل التفاهمات، في ظل استمرار مسيرات العودة، والكل سيلمس ذلك، خلال الفترة المقبلة.



