حركة فتح في البريج تقيم حفلًا تأبينيًا للشهيد خالد السواركة

رام الله - دنيا الوطننظمت حركة فتح في مخيم البريج عصر الأحد، حفل تأبين للشهيد القائد خالد السواركة "أبو ياسر"، بحضور قيادات حركة فتح، ولفيف من المواطنين وعائلة السواركة.وحضر حفل التأبين القياديان في حركة فتح أحمد أبو هولي، وإبراهيم أبو النجا، وأعضاء أقاليم حركة فتح في المنطقة الوسطى.وبدأ الحفل بتلاوة القران الكريم، والسلام الوطني، والحديث عن حياة الشهيد السواركة والتحاقه في كتائب شهداء الأقصى منذ انطلاقتها في الانتفاضة الثانية.وقال القيادي في حركة فتح إبراهيم أبو النجا في كلمته خلال حفل التأبين، أن الشهيد السواركة، له بصماته الواضحة في العمل النضالي.وأضاف:" لنا الفخر كفلسطينيين أن نمجد شهدائنا وان نرفع رؤوسنا، نحن الذين نقدم الشهداء، وغيرنا غارق الى اخمص قدميه في الرذيلة والعار ومع صفقة العار، اما انتم فلا، لن يكتب ان الفتحاويون والفلسطينيين الشرفاء طأطأوا رؤوسهم، لن يسمعها احد ولم يقرئها احد ولن يسجلها التاريخ، فانتم اخوة وأبناء الياسر، فلكم أسرى يهزون اليوم أركان العدو، ويفرضون عليه شروطهم".وأكد أنه لا يمكن أن نخذل الشهيد ونقبل بالفتات، ولن نبيع دماء شهدائنا لا بسولار ولا دولار ولا وطن بديل، لأن دم الشهداء غال وسنقبض ثمنه أرضاً ودولة عاصمتها القدس.وبين أن عائلة السواركة خط الدفاع الأول عن الوطن، وعانوا وتعبوا وهجروا وجاعوا وعطشوا ولحق بهم ما لحق، لكنهم بقوا يرسلون رسائل للعالم لانهم يمثلون الشعب، لان رجالكم عاهدوا الله وعاهدوا الشهداء والأرض أننا لن نخيب رجائكم ولن نخذلكم، فطوبى لكم ولشهدائكم وجرحاكم وأسراكم.من جانبه، قال القيادي في حركة فتح أحمد أبو هولي، أن حركة فتح عصية على الانكسار وعصية على التشويه، وان رسائلها تكون بالشهداء والجرحى والأسرى والتمسك بالثوابت الفلسطينية.وأضاف:" أبو ياسر السواركة هو تاريخ في شخصه، فعندما نقول الاسرى كان القائد خالد السواركة أسيراً، وعندما نقول جرحى، كان القائد خالد السواركة جريحا، وعندما نقول انه كان مطلوباً خطيراً نقول القائد خالد السواركة، وانه كان يبحث عن الموت والشهادة نقول خالد السواركة، وعندما نقول عن المرض والصبر والثبات نقول القائد خالد السواركة، وعندما نقول الاب نقول القائد خالد السواركة".وأكد أبو هولي أن الشهيد أو ياسر السواركة، كان قريباً من الشهيد ياسر عرفات، وكلنا يقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فذهب إلى الخالق.واستذكر أصدقائه حينما جاء الشهيد خالد السواركة إلى السجون منذ ان كان عمره 17 عاماً، واختار الانضمام إلى فريق ياسر عرفات داخل السجن.وتحدثوا أن الشهيد كان " الصندوق الأسود" للشهيد المؤسس لكتائب شهداء الأقصى جهاد العمارين، منذ تأسيس الكتائب، ونجا من عدة محاولات اغتيال.