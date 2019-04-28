وفاة 270 من موظفي الانتخابات جراء الإرهاق بفرز الأصوات في اندونيسيا

رام الله - دنيا الوطنتوفي أكثر من 270 موظفا في إندونيسيا، معظمهم من جراء الإرهاق الذى أصابهم خلال أكبر انتخابات شهدتها البلاد قبل عشرة أيام، بحسب تصريح لمسؤول الأحد.وأكد مسؤول أن الموظفين اضطروا للعمل لساعات طويلة خلال الانتخابات التي استمرت ليوم واحد فقط وذلك لعد ملايين أوراق الاقتراع يدويا.ولأول مرة في تاريخ البلاد، انعقدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد في 17 من نيسان/ أبريل الجاري وذلك بهدف تقليص النفقات فى البلد الذى يعيش فيه نحو 260 مليون شخص، وبذلك تعد هذه الانتخابات هى الأكبر التى تجري في يوم واحد في العالم.ومرت الانتخابات بسلام، حيث أدلى 80% من أصل 193 مليون ناخب لهم حق التصويت بأصواتهم في أكثر من 800 ألف صندوق اقتراع في عموم البلاد.وكان على كل ناخب أن يدلى بصوته في أكثر من 5 بطاقات اقتراع منفصلة لاختيار الرئيس ونائبه وممثلين في البرلمان ومجلس الشيوخ والمجالس التشريعية للمحافظات والمدن والأقاليم.واستمر التصويت لنحو 8 ساعات في مختلف أرجاء البلاد بمراكز اقتراع تمتد على مساحة 5000 كيلومتر ، وبعدها تولى موظفو المفوضية فرز الأصوات يدويا فى درجات حرارة مرتفعة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.وقد شارك نحو 7 ملايين موظف في مراقبة و فرز الأصوات في هذه الانتخابات، معظمهم موظفون مؤقتون لا يخضعون لكشف طبي قبل الشروع في العمل.