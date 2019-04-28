شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر: نرفض الاعتداء "الاجرامي" على طواقمنا

الهلال الأحمر: نرفض الاعتداء "الاجرامي" على طواقمنا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى الاعتداء الذي تعرضت له مركبة اسعاف تابعة لها وطاقمها واحد المصابين، بداخلها في بلدة صوريف فجر الجمعة الماضي، أثناء قيامها بنقل مصابين في نزاع عائلي.

ووصفت الجمعية، أن هذا الاعتداء بــ"الاجرامي" ويمثل مساسا خطيرا برسالتها الانسانية والوطنية ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الاسعافية الطارئة لمحتاجيها دون تمييز.

وأكدت الجمعية وقوفها الى جانب مسعفيها وطواقمها وتمسكها بملاحقة المعتدين قانونيا لمنع تكرار هذا السلوك "الطائش"، وانصاف الجمعية وطواقمها وتأمين اعلى درجة من الحماية لهم.

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