50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال سجلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين القاصرين منذ العام 1967، من بينها 16655 حالة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.وأضاف فروانة في ورقة عمل بعنوان: "اعتقال الأطفال.. حقائق وإحصائيات وتأثيراتها على واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية، قدمها خلال المؤتمر الخامس للتحالف الأوروبي لنصرة الأسرى في بروكسل، أن الاعتقالات في صفوف الأطفال تتم في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تشويه وتدمير واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية.ولفت إلى أن معدل الاعتقالات السنوية بلغ من عام 2000-2010 نحو 700 حالة سنويا، فيما ارتفع بشكل لافت بعد ذلك ليصل معدل الاعتقالات السنوية خلال الأعوام (2011-2018) الى 1250 حالة سنويا.وطالب فروانة كافة المشاركين الى توحيد الجهود وتكامل الأدوار والمهام بما يعزز مكانة الاسرى القانونية ومشروعية كفاحهم بشكل عام، وبما يفضح الانتهاكات والجرائم التي تقترف بحق الأطفال الفلسطينيين.