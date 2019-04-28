البطش: "صفقة القرن" تهدف لتأمين وجود إسرائيل 100 عام قادمة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أن الوحدة الوطنية والمقاومة كفيلةٌ بإسقاط مشروع "صفقة القرن"، الذي يحاك ضد قضيتنا الوطنية.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البطش، مساء اليوم الأحد، في حفل تأبين القائد أبو صالح القطاوي، بمخيم المغازي للاجئين، وسط القطاع.وأشار البطش إلى أن "صفقة القرن" مشروع أمريكي- دولي، يهدف لتأمين وجود الاحتلال لمدة 100عام قادم، وتأمين الأمن له، موضحًا أن هذه المؤامرة الكبيرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، تأتي بمساعدة أطراف دولية خوفاً على مصالحها مع الاحتلال.وشدد البطش على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، باعتبار ذلك كله جداراً منيعاً لصد المؤامرة و"صفقة القرن".وأشاد البطش بدور الجبهة الشعبية النضالي، مستعرضاً محطات عدة منها، ارتقاء أمينها العام أبو علي مصطفى شهيداً، واعتقال العدو لخلفه القائد أحمد سعدات أسيراً، وتقديمها لآلاف الشهداء والجرحى والأسرى، ما يؤكد صدق نهجها بتحرير فلسطين.