شؤون فلسطينية

قصائد الشاعر هشام الجخ تصدح في روابي وسط حضور فلسطيني مهيب

قصائد الشاعر هشام الجخ تصدح في روابي وسط حضور فلسطيني مهيب
الشاعر المصري هشام الجخ
رام الله - دنيا الوطن
 بحضور مهيب ملأ ساحة المركز التجاري لمدينة روابي قُدّر بالآلاف، ألقى الشاعر المصري هشام الجخ الملقّب بـ "هويس الشعر العربي" قصائده في واحدة من أكبر الأمسيات الشعرية على مستوى فلسطين، تناول خلالها باقة متنوعة من قصائده الشهيرة والتي أخذت صدى على مستوى العالم العربي، بلغتها البسيطة ما بين الفصحى والشعر المحكي، لما يناقشه أكثرها من قضايا لامست الفئات المجتمعية المختلفة.

وبأسلوبه المحنّك وبساطته التي جعلته دائما الأقرب إلى الجمهور، لم يتقيّد الشاعر الجخ ببروتوكولات المسرح المعتادة للشعراء، بل أصر أن ينزل بين المواطنين الذين حضروا من مختلف المناطق الفلسطينية إلى ساحة الـ "كيو سنتر"، ليسلّم عليهم ويخبرهم كم أنه فخور بتواجده بينهم خاصة بعد الاستقبال المهيب الذي حظي به من جمهوره الفلسطيني عندما ظهر على المسرح، وهذا ما جعل الأمسية منذ بدايتها مميّزة، لما شعره الجمهور من قرب الشاعر منهم والذي قال لهم: "أنا عايز أنزل أسلم عليكم بنفسي".

وكان المواطنون قد توافدوا لحضور الأمسية الشعرية قبل ساعات من موعدها، والتي تمت الدعوة لحضورها مجاناً، وكان من بينهم عائلات بأكملها ومجموعات شبابية من أعمار مختلفة، استمتعوا قُبيل الحفل بالأجواء الربيعية في المدينة ومرافقها الحيوية المختلفة.

وخصص منظمو الفعاليات في الـ "كيو سنتر"، 500 مقعد على مدى الساحة الخارجية ليجلس عليها الجمهور، لكن المفاجأة أنها امتلأت بوقت قياسي ما جعل الآلاف ممن حضروا في موعد الأمسية يحضرونها وقوفا على الأقدام أو من خلال جلوسهم في المطاعم المحيطة بالمسرح والأدراج التي ملأت الساحة، ليملؤوا كل بقعة من الـ "كيو سنتر".

 التأشيرة، نادية، مزحوم في قطار الغلبانين، مش كفايا، مبتحلش، انسحبوا، جحا، متزعليش وتيودورا، وقصائد أخرى ألقاها هشام الجخ وسط تفاعل كبير من الحضور، وصمت الجخ في أحيان كثيرة فاسحاً المجال للحضور لاستكمال قصائده وترديدها بشكل جماعي، وهو أمر كرره الجخ أكثر من مرة، وسط انسجام وتناغم كبير بينه وبين الحضور، الذين كان واضحاً حفظ عدد كبير منهم لقصائده خاصة الشهيرة منها، وشكل المشهد لوحة فنية بطبيعة الحضور بمختلف الأعمار ومن شتى المناطق.

يذكر، أنها المرة الأولى التي يقدم فيها الجخ أشعاره في فلسطين في أمسية عامة ومتاحة لكل المواطنين مجانا، وهذا ما جعل الحضور أكثر تنوعاً من مختلف المناطق الفلسطينية.

وتعتبر هذه الأمسية الثقافية النوعية واحدة من سلسلة أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية تنظمها مدينة روابي على مدار العام كجزء من مساهمتها في المشهد الثقافي الفلسطيني، والانفتاح الثقافي على الدول العربية.

أخبار ذات صلة

50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67

50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67

البطش: &#34;صفقة القرن&#34; تهدف لتأمين وجود إسرائيل 100 عام قادمة

البطش: "صفقة القرن" تهدف لتأمين وجود إسرائيل 100 عام قادمة

قرار إسرائيلي بإغلاق معبر &#34;كرم أبو سالم&#34; الخميس المقبل

قرار إسرائيلي بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" الخميس المقبل

السلطة الفلسطينية تُعيد 660 مليون شيكل حولتها إسرائيل سرًا للبنوك

السلطة الفلسطينية تُعيد 660 مليون شيكل حولتها إسرائيل سرًا للبنوك

جدة الطفل شقفة:القاتل ظل يبحث معنا عن محمود حتى الثالثة فجرًا وكأنه لم يقتله

جدة الطفل شقفة:القاتل ظل يبحث معنا عن محمود حتى الثالثة فجرًا وكأنه لم يقتله

النيابة العامة توضح حقيقة إعادة فتح محل برام الله ضبط بداخله مخدرات

النيابة العامة توضح حقيقة إعادة فتح محل برام الله ضبط بداخله مخدرات

اشتية: لن نقبل باستمرار الوضع القائم وسنعيد النظر في العلاقة مع إسرائيل

اشتية: لن نقبل باستمرار الوضع القائم وسنعيد النظر في العلاقة مع إسرائيل

الرجوب للعرب والمسلمين: يجب وقف كافة أشكال التطبيع الرياضي مع إسرائيل

الرجوب للعرب والمسلمين: يجب وقف كافة أشكال التطبيع الرياضي مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67

50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67

قصائد الشاعر هشام الجخ تصدح في روابي وسط حضور فلسطيني مهيب

قصائد الشاعر هشام الجخ تصدح في روابي وسط حضور فلسطيني مهيب

الرجوب للعرب والمسلمين: يجب وقف كافة أشكال التطبيع الرياضي مع إسرائيل

الرجوب للعرب والمسلمين: يجب وقف كافة أشكال التطبيع الرياضي مع إسرائيل

إصابات جراء اعتداء مستوطنين على قرية راس كركر غرب رام الله

إصابات جراء اعتداء مستوطنين على قرية راس كركر غرب رام الله

مصرع طفل في حادث سير بحي الشجاعية شرقي غزة

مصرع طفل في حادث سير بحي الشجاعية شرقي غزة

أبو هلال: هناك حالة إجماع وطني تتفق مع الرؤية التي طرحها هنية

أبو هلال: هناك حالة إجماع وطني تتفق مع الرؤية التي طرحها هنية

بأكثر من 50 مليون شيكل.. 10آلاف قضية (شيكات راجعة) خلال 2018 بغزة

بأكثر من 50 مليون شيكل.. 10آلاف قضية (شيكات راجعة) خلال 2018 بغزة

بالفيديو: مشاهد من مكان مقتل الطفل شقفة في رفح وتشييع جثمانه

بالفيديو: مشاهد من مكان مقتل الطفل شقفة في رفح وتشييع جثمانه

منوعات

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و&#34;هفور الدنيا كلها&#34;

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و"هفور الدنيا كلها"

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

&#34;أكو عرب بالطيارة الأصلية&#34;.. أغنية عن حظر لعبة &#34;بابجي&#34; بالعراق

"أكو عرب بالطيارة الأصلية".. أغنية عن حظر لعبة "بابجي" بالعراق

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

فريق &#34;مياس&#34; يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

فريق "مياس" يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

&#34;العاصوف 2&#34;.. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

"العاصوف 2".. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

أحمد سعد لـ&#34;سمية الخشاب&#34;: إنتي مش تمام

أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": إنتي مش تمام

عربي

البحرين تستدعي سفير العراق

البحرين تستدعي سفير العراق

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

&#34;لا أريد خسارتهم وخسارة أموالكم&#34;.. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة مع الملك سلمان

"لا أريد خسارتهم وخسارة أموالكم".. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة مع الملك سلمان