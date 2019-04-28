49% من الإسكتلنديين يريدون الاستقلال عن بريطانيا

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع رأي أنّ التأييد لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال السنوات الأربع الماضية وأنّ ذلك يرجع بشكل كبير إلى الناخبين الراغبين في البقاء في الاتحاد الأوروبي.وبينما يعقد الحزب القومي الإسكتلندي المؤيد للاستقلال مؤتمره لفصل الربيع أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته شركة "يوغوف" أنّ التأييد للانفصال ارتفع إلى 49% من 45% في آخر استطلاع أجرته "يوغوف" لصحيفة التايمز في حزيران للعام الماضي.وكان الإسكتلنديون قد رفضوا الإستقلال بنسبة 55% مقابل 45% في استفتاء أجري العام 2014. ووافق البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء في 2016 لكن إقليمي اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، وهما من بين الأقاليم الأربعة التي تتكون منها المملكة المتحدة رفضا الخروج مما زاد التوتر السياسي.