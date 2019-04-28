قرار إسرائيلي بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" الخميس المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة الخميس المقبل، بسبب أعمال بنية تحتية في المنطقة.وأكد موقع (مفزاك لايف)، أن السلطات الإسرائلية، ستغلق معبر كرم أبو سالم يوم الخميس المقبل، ابتداء من الساعة 9:30 صباحًا بسبب أعمال بنية تحتية في المنطقة.وأوضح الموقع، أن المعبر سيتم فتحه فور الانتهاء من العمل، ومن المحتمل إعادة فتحه يوم الأحد.