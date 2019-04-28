شؤون فلسطينية

القناة 11: البنوك الفلسطينية أعادت 660 مليون شيكل حولتها إسرائيل إليها

القناة 11: البنوك الفلسطينية أعادت 660 مليون شيكل حولتها إسرائيل إليها
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القناة (11) الإسرائيلية، أن وزارة المالية في تل أبيب، حوّلت قبل الانتخابات 660 مليون شيكل لصالح البنوك الفلسطينية؛ من أجل فرض أمر واقع، وتجاوز رفض السلطة قبول أموال المقاصة.

وقالت القناة: إن البنوك الفلسطينية، وبقرار من السلطة اعادت الأموال بعد عدة أيام، كما لم يتم صرف تلك الأموال، على أي مؤسسة، كما أنها لم تُصرف لرواتب موظفي السلطة بالضفة وغزة.

وأوضحت أن هذه الخطوة واجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وموشيه كحلون كحلون، اليوم، تعكس الخشية المتزايدة لدى اسرائيل من عدم قدرة السلطة على الاستمرار وحدوث انهيار اقتصادي.

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