شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُصدر بيانًا توضيحيًا بخصوص فتح محلات تجارية برام الله

النيابة العامة تُصدر بيانًا توضيحيًا بخصوص فتح محلات تجارية برام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا للرأي العام بخصوص ما يتم تداوله فيما يتعلق بفتح محلات تجارية في مدينة رام الله.

وجاء في نص البيان: "على ضوء المعلومات الواردة من فرع مكافحة المخدرات بأن هناك مشتبه بهم يقومون بتعاطي المواد المخدرة وبترويج تلك المواد في أحد المحال التجارية في رام الله، وبعد تدقيق النيابة العامة في تلك المحاضر، أصدرت قرارها القاضي بتفتيش تلك المحلات وضبط أية مخالفة ترتكب فيها، وجرى مباشرة الإجراءات بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات في الشرطة، حيث تم ضبط المواد الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها والتحفظ عليها، وألقي القبض على العديد من الأشخاص على ذمة القضية، وصدر قرار بالتحفظ على مفاتيح المحلات كأجراء احترازي لحين انتهاء التحقيقات وللحفاظ على أدلة الجريمة في الموقع وعدم العبث بها."

وأضاف البيان: "على صعيد متصل تم إصدار مذكرات تفتيش أخرى لأماكن وعقارات تابعة للمتهمين، وتم إصدار قرار بالتحفظ على أجهزة التصوير من أجل استكمال التحقيق، وبعد ضبط كافة الأدلة اللازمة للتحقيق وانتهاء عمل فرع الأدلة الجنائية وبعد الحصول على كافة البينات اللازمة والانتهاء من عمليات الضبط، قررت النيابة العامة إنهاء التحفظ على مفاتيح المحلات لانتهاء الغاية المؤقتة من ضبطها".

وأكدت النيابة العامة، في بيانها، أنها "مستمرة في التحقيق في هذه القضية وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، ولن تألو جهدا في القيام بواجبها على أكمل وجه، حتى تقديم الجناة إلى العدالة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، انسجاما مع سياسة النيابة العامة في مكافحة مثل هذه الجرائم ومرتكبيها".

أخبار ذات صلة

القناة 11: البنوك الفلسطينية أعادت 660 مليون شيكل حولتها إسرائيل إليها

القناة 11: البنوك الفلسطينية أعادت 660 مليون شيكل حولتها إسرائيل إليها

جدة الطفل شقفة:القاتل ظل يبحث معنا عن محمود حتى الثالثة فجرًا وكأنه لم يقتله

جدة الطفل شقفة:القاتل ظل يبحث معنا عن محمود حتى الثالثة فجرًا وكأنه لم يقتله

اشتية: لن نقبل باستمرار الوضع القائم وسنعيد النظر في العلاقة مع إسرائيل

اشتية: لن نقبل باستمرار الوضع القائم وسنعيد النظر في العلاقة مع إسرائيل

الرجوب للعرب والمسلمين: يجب وقف كافة أشكال التطبيع الرياضي مع إسرائيل

الرجوب للعرب والمسلمين: يجب وقف كافة أشكال التطبيع الرياضي مع إسرائيل

إصابات جراء اعتداء مستوطنين على قرية راس كركر غرب رام الله

إصابات جراء اعتداء مستوطنين على قرية راس كركر غرب رام الله

مصرع طفل في حادث سير بحي الشجاعية شرقي غزة

مصرع طفل في حادث سير بحي الشجاعية شرقي غزة

أبو هلال: هناك حالة إجماع وطني تتفق مع الرؤية التي طرحها هنية

أبو هلال: هناك حالة إجماع وطني تتفق مع الرؤية التي طرحها هنية

بأكثر من 50 مليون شيكل.. 10آلاف قضية (شيكات راجعة) خلال 2018 بغزة

بأكثر من 50 مليون شيكل.. 10آلاف قضية (شيكات راجعة) خلال 2018 بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

إصابات جراء اعتداء مستوطنين على قرية راس كركر غرب رام الله

إصابات جراء اعتداء مستوطنين على قرية راس كركر غرب رام الله

مصرع طفل في حادث سير بحي الشجاعية شرقي غزة

مصرع طفل في حادث سير بحي الشجاعية شرقي غزة

أبو هلال: هناك حالة إجماع وطني تتفق مع الرؤية التي طرحها هنية

أبو هلال: هناك حالة إجماع وطني تتفق مع الرؤية التي طرحها هنية

اشتية: تمكين النساء يبدأ بالتنمية الاقتصادية

اشتية: تمكين النساء يبدأ بالتنمية الاقتصادية

المطران حنا: القدس أمانة في أعناقنا ويجب الدفاع عنها ونثمن الموقف الأردني

المطران حنا: القدس أمانة في أعناقنا ويجب الدفاع عنها ونثمن الموقف الأردني

هيئة الأسرى: الصراصير تغزو أقسام الأسرى في سجن النقب

هيئة الأسرى: الصراصير تغزو أقسام الأسرى في سجن النقب

الاحتلال يستعد لمصادرة مئات الدونمات لفتح شارع شمال الخليل

الاحتلال يستعد لمصادرة مئات الدونمات لفتح شارع شمال الخليل

باحث فلسطيني ينجح بتصميم محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة

باحث فلسطيني ينجح بتصميم محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة

منوعات

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و&#34;هفور الدنيا كلها&#34;

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و"هفور الدنيا كلها"

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

&#34;أكو عرب بالطيارة الأصلية&#34;.. أغنية عن حظر لعبة &#34;بابجي&#34; بالعراق

"أكو عرب بالطيارة الأصلية".. أغنية عن حظر لعبة "بابجي" بالعراق

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

فريق &#34;مياس&#34; يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

فريق "مياس" يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

&#34;العاصوف 2&#34;.. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

"العاصوف 2".. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

أحمد سعد لـ&#34;سمية الخشاب&#34;: إنتي مش تمام

أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": إنتي مش تمام

عربي

البحرين تستدعي سفير العراق

البحرين تستدعي سفير العراق

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

&#34;لا أريد خسارتهم وخسارة أموالكم&#34;.. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة مع الملك سلمان

"لا أريد خسارتهم وخسارة أموالكم".. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة مع الملك سلمان