دولي

أسراب الجراد تجتاح إيران

أسراب الجراد تجتاح إيران
أسراب من الجراد
رام الله - دنيا الوطن
بعد تعرض إيران لسيول وفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة، اجتاحت أسراب كبيرة من الجراد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في 6 محافظات إيرانية.

ووفق ما أفادت وكالة (فارس)، فقد قال المدير المساعد لشؤون الآفات الزراعية بمنظمة حفظ النباتات الإيرانية علي مراد سرافرازي: إن "الجراد الصحراوي اجتاح مساحة 200 ألف هكتار في 6 محافظات في البلاد"، مضيفا أن "المكافحة جارية الآن في 50 ألف هكتار".

ووفق المسؤول الإيراني، يجري التنسيق مع شركة طيران لرش المبيدات على الأراضي الموبوءة من الجو.

وتشير تقديرات إلى أن هناك محاصيل تقدر بنحو 4.5 ملايين طن بجنوب كرمان معرضة للضرر بسبب اجتياح الجراد.

وتأتي مشكلة الجراد بعد أن ألحقت السيول والأمطار التي احتاجت أجزاء واسعة من إيران في مطلع أبريل الجاري خسائر بملايين الدولارات بالنشاط الزراعي.

وتضررت حوالي 1900 مدينة وقرية من جراء السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على غير المعتاد ابتداء من التاسع عشر من آذار/ مارس.

وقتلت الكارثة 62 شخصا حتى الآن، فيما اضطر نحو 86 ألف شخص إلى أماكن إيواء طارئة وفرتها الحكومة.

ونقلت (رويترز) عن محمد موسوي، رئيس إدارة الأزمات بوزارة الزراعة، قوله "إن تقديرات أولية تشير إلى أن الخسائر التي ألحقتها السيول بالقطاع الزراعي تصل قيمتها إلى 47 تريليون ريال ( 350 مليون دولار على أساس سعر الصرف الرسمي للعملة الإيرانية البالغ 135 ألف ريال للدولار)".

واستدعى المشرعون عددا من الوزراء إلى البرلمان الأحد الماضي، لتفسير غياب إجراءات وقائية جاهزة لإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة، حيث تأثر 26 على الأقل من الأقاليم الواحد والثلاثين في إيران بالكارثة.

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