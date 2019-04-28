اشتية: لن نقبل باستمرار الوضع القائم وسنعيد النظر في العلاقة مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنجدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، تأكيده، على أنه لن يتم القبول باستمرار الوضع القائم، وسيتم اعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل بما يشمل العلاقة السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية.جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس الوزراء اشتية، مع المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فنيسلاند، حيث بحثا أجندة مؤتمر المانحين الذي سيعقد أواخر الشهر الجاري في بروكسل.وشدد اشتية على ضرورة خلق تحالف دولي لمواجهة صفقة القرن الأمريكية، والخروج بموقف سياسي واضح، للتأكيد على أنه لا بديل عن حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.واستقبل اشتية، المبعوث النرويجي، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد، حيث بحث معه مستجدات الأوضاع وآخر التطورات السياسية والاقتصادية.