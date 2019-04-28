مصرع طفل في حادث سير بحي الشجاعية شرقي غزة

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل (5 أعوام) بحادث سير وقع عصر اليوم الاحد بمدينة غزة.وقالت الادارة العامة للمرور: إن الطفل "م.ج" توفي اثر صدمه بباص من نوع (هيونداي) في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.ونقل الطفل إلى مستشفى الشفاء حيث اعلنت وفاته فيما أوقفت الشرطة السائق.