مصرع طفل في حادث سير بحي الشجاعية شرقي غزة
رام الله - دنيا الوطن
لقي طفل (5 أعوام) بحادث سير وقع عصر اليوم الاحد بمدينة غزة.
وقالت الادارة العامة للمرور: إن الطفل "م.ج" توفي اثر صدمه بباص من نوع (هيونداي) في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
ونقل الطفل إلى مستشفى الشفاء حيث اعلنت وفاته فيما أوقفت الشرطة السائق.
لقي طفل (5 أعوام) بحادث سير وقع عصر اليوم الاحد بمدينة غزة.
وقالت الادارة العامة للمرور: إن الطفل "م.ج" توفي اثر صدمه بباص من نوع (هيونداي) في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
ونقل الطفل إلى مستشفى الشفاء حيث اعلنت وفاته فيما أوقفت الشرطة السائق.
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