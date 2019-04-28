شؤون فلسطينية

أبو هلال: هناك حالة إجماع وطني تتفق مع الرؤية التي طرحها هنية

أبو هلال: هناك حالة إجماع وطني تتفق مع الرؤية التي طرحها هنية
الأمين العام لحركة الأحرار
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، خالد أبو هلال، أن المبادرة التي قدمها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د.إسماعيل هنية في اللقاء الوطني الجامع تحت عنوان "متحدون في مواجهة صفقة القرن" والذي شاركت فيه معظم الفصائل الفلسطينية بما فيها فصائل المقاومة وكبريات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية؛ يمكن اعتبارها قاعدة للبناء عليها وأن تكون نقطة انطلاق مرحلة وطنية فلسطينية جديدة.

وقال: هنية قدَّم في المبادرة مسارين وهما رؤية حركة حماس حول صفقة القرن والمخاطر الناتجة عنها وطرق التصدي لها وذلك باعتبار الوحدة الوطنية من أهم عوامل مواجهتها؛ وكذلك طرح مبادرة وطنية للقاء مع حركة فتح لإنهاء الانقسام والانطلاق مجدداً في برنامج عمل وطني مشترك.

وشدد أبو هلال أن هناك حالة إجماع وطني فلسطيني تتفق مع الرؤية التي طرحها هنية، داعياً حركة فتح لالتقاط هذه الدعوة وأن تجد آذاناً صاغية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والخروج من الأزمة الراهنة والانطلاق برؤية وطنية شاملة لمواجهة التحديات التي تستهدف قضيتنا الوطنية.

وأكد أن لدينا إجماع وطني وشعبي وفصائلي ضِد (صفقة القرن)، وهذا يفرض على الجميع توحيد الجهود لمواجهتها، وكشف وتعرية من لا يستجيب لهذا النداء واعتباره شريك للاحتلال في تمرير (صفقة القرن).

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