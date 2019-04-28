دولي

شي يؤكد على التنمية عالية الجودة للحزام والطريق

شي يؤكد على التنمية عالية الجودة للحزام والطريق
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت إلى تضافر جهود جميع الأطراف لتعزيز التنمية عالية الجودة للحزام والطريق.

أدلى شي بهذه التصريحات في اجتماع مائدة مستديرة للقادة خلال الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين.

وأوضح شي أنه في إطار مبدأ التشاور الواسع والمساهمة المشتركة والمصالح المشتركة، أعطى المشاركون في مبادرة الحزام والطريق زخما جديدا للنمو الاقتصادي العالمي وفتحوا مجالا جديدا للتنمية العالمية منذ الدورة الأولى لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في عام 2017.

ودعا شي جميع الأطراف إلى أن يدفعوا معا التنفيذ المكثف والدقيق والبناء المشترك للحزام والطريق، علاوة على تحقيق فوائد كبرى لشعوب كافة الدول.

وأكد شي على العمل المشترك لجميع الأطراف لتحديد أولويات التعاون والتركيز على تعزيز الترابط الشامل.

كما أكد شي على الجهود المشتركة لتعزيز آليات التعاون وبلورة شراكة بشأن الترابط، داعيا إلى تشجيع مزيد من الدول والشركات على المشاركة التامة في توسيع المصالح المشتركة.





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