بالفيديو: مشاهد من مكان مقتل الطفل شقفة في رفح وتشييع جثمانه





وتواجد طاقم "دنيا الوطن" خلال تشييع الطفل شقفة، حيث ظهرت علامات الغضب على وجه المشيعين، الذين طالبوا بفرض أقصى العقوبات على القاتل الذي تم التعرف عليه وفق بيان للشرطة أصدرته صباح اليوم.





وكشفت وزارة الداخلية والشرطة في غزة اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول مقتل الطفل محمود شقفة، الذي تم العثور على جثته في أرضٍ فارغة بمدينة رفح أمس السبت، بعد أيام من اختفائه.

وقال الشرطة: إنها تمكنت من تحديد هوية الجاني وهو (م. ش) 28 عاماً، وهو أحد المشتبه بهم الذين تم توقيفهم لدى الشرطة في إطار التحقيق في القضية، وقد اعترف بقيامه بجريمة قتل الطفل ثم إخفائه على خلفية افتراضٍ وهمي لدى الجاني.





كما تواجد طاقم "دنيا الوطن" في المكان الذي دُفن فيه الطفل، قبل التوجه إلى الجنازة وإقامة الصلاة عليه.

خاص دنيا الوطنشيّعت جماهير غفيرة في مدينة رفح اليوم الأحد، جثمان الطفل محمود شقفة، الذي اختفت آثاره قبل عدة أيام، وتم العثور عليه أمس مدفوناً في أرضٍ فارغة في المدينة، جنوب قطاع غزة.