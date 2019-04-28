شؤون فلسطينية

اشتية: تمكين النساء يبدأ بالتنمية الاقتصادية

اشتية: تمكين النساء يبدأ بالتنمية الاقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية إن تمكين المرأة في المجتمع يبدأ من تمكينها اقتصاديا، وهو ما يتم في إطار تنمية اقتصادية
حقيقية تقود إلى انفتاح فكري مجتمعي، يحدث تغييرا في الصورة النمطية للمرأة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد في مكتبه في رام الله، وفدا من الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "إرادة"، وهو حراك شعبي مدني يسعى لإحداث تعديلات على القوانين لصالح النساء.

وأشار اشتية إلى أن النساء في فلسطين يعشن معاناة مزدوجة، نتيجة الاحتلال والإرث الاجتماعي، مؤكدا أن حكومته تتبع منهجا تقدميا لا يفرق على أساس الجنس أو الدين أو الانتماء، ويرفع راية العدالة الاجتماعية والمساواة بعيدا عن الإقصاء.

وقدم الوفد كتابا لاشتية لدعم حملة الائتلاف الرامية لرفع سن الزواج إلى 18 عاما لكلا الطرفين، وإقرار ألا يتم الطلاق إلا في المحكمة وأمام القاضي مع تثبيت كافة الحقوق للطرفين.


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