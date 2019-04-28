المطران حنا: القدس أمانة في أعناقنا ويجب الدفاع عنها ونثمن الموقف الأردني

رام الله - دنيا الوطناستقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا اردنيا اتى للمشاركة في احتفال سبت النور حيث تم بعدئذ نقل النور المقدس الى العاصمة الاردنية عمان .وقد رحب المطران بزيارة الوفد الاردني الشقيق موجها التحية للاردن ملكا وحكومة وشعبا ومشيدا بموقف جلالة الملك الرافض لصفقة القرن والمدافع عن القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية.وقال: "نرفض سياسات الاحتلال في مدينة القدس ونقف الى جانب الجهود التي يبذلها جلالة الملك بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على مقدساتنا المسيحية والاسلامية".وأضاف: "إن تصريحات الملك الاخيرة حول القدس انما تستحق منا التقدير والثناء ويجب علينا جميعا ان نقف الى جانب جلالته في سعيه الهادف الى افشال صفقة القرن وافشال ما تتعرض له مدينة القدس من مؤامرات".وتابع المطران حنا: "في الوقت الذي فيه نثمن الموقف الرسمي والشعبي الاردني فإننا نؤكد كمقدسيين مسيحيين ومسلمين بأننا باقون على العهد وسنبقى ندافع عن القدس مهما كانت التضحيات ومهما كان الثمن ونناشد امتنا العربية والمسيحيين والمسلمين في كل مكان بضرورة ان يقفوا الى جانب القدس واهلها وان يدافعوا عن مقدساتها واوقافها المستهدفة والمستباحة ومع النور المقدس الذي ستحملونه الى الاردن الشقيق نحملكم بمحبتنا وتقديرنا لاشقائنا في الاردن مع تمنياتنا بأن يقوينا الرب الاله جميعا لكي نقوم بواجبنا تجاه القدس ولكي نبقى ندافع عنها بكل ما اوتينا من قوة وعزم".وأردف قائلا: "اود ان اقول لكم بأن المقدسيين هم في الخطوط الامامية دفاعا عن المدينة المقدسة ونتمنى من الاحرار من ابناء امتنا العربية بأن يكونوا الى جانبنا دوما فالقدس امانة في اعناقنا".