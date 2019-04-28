هيئة الأسرى: الصراصير تغزو أقسام الأسرى في سجن النقب

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن أعداد كبيرة من الصراصير تغزو منذ ثلاثة أيام أقسام الاسرى في سجن النقب الصحراوي.واشتكى الأسرى لمحامو الهيئة، من الأعداد الضخمة والمتلاحقة للصراصير التي تدخل أقسام الخيام وسط عدم اهتمام الإدارة ولا مبالاتها في التصدي لها والتخلص منها، حيث لا يستطيع الأسرى النوم أو القيام بأمورهم الحياتية بسببها.وقال الأسرى: "أنهم يواصلون الاستيقاظ منذ يومين لقتلها والتخلص منها، لافتين إلى أن الحشرات والقوارض والأفاعي مشكلة حقيقية للأسرى في سجون الاحتلال خلال فصل الصيف وخصوصا سجن النقب الصحراوي والخيام الخارجية، والتي تسبب حالة من الإرباك والتخوف لدى المعتقلين".ولفتت الهيئة الى أنه الحادثة ليست الأولى التي يعاني منها أسرى النقب والبالغ عددهم 1200 أسير، ففي وقت سابق عثر الأسرى على أفعى خطيرة وسامة طولها 120 سم في كانتينا السجن، ومرات عديدة على إنتشار للزواحف والعقارب والعناكب السامةوالفئران والجراد والصراصير وغيرها من آفات تجع حياة المعتقلين في خطر.