مباشر | مشاهد من مكان مقتل الطفل شقفة في رفح

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الصراصير تغزو أقسام الأسرى في سجن النقب

هيئة الأسرى: الصراصير تغزو أقسام الأسرى في سجن النقب
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن أعداد كبيرة من الصراصير تغزو منذ ثلاثة أيام أقسام الاسرى في سجن النقب الصحراوي.

واشتكى الأسرى لمحامو الهيئة، من الأعداد الضخمة والمتلاحقة للصراصير التي تدخل أقسام الخيام وسط عدم اهتمام الإدارة ولا مبالاتها في التصدي لها والتخلص منها، حيث لا يستطيع الأسرى النوم أو القيام بأمورهم الحياتية بسببها.

وقال الأسرى: "أنهم يواصلون الاستيقاظ منذ يومين لقتلها والتخلص منها، لافتين إلى أن الحشرات والقوارض والأفاعي مشكلة حقيقية للأسرى في سجون الاحتلال خلال فصل الصيف وخصوصا سجن النقب الصحراوي والخيام الخارجية، والتي تسبب حالة من الإرباك والتخوف لدى المعتقلين".

ولفتت الهيئة الى أنه الحادثة ليست الأولى التي يعاني منها أسرى النقب والبالغ عددهم 1200 أسير، ففي وقت سابق عثر الأسرى على أفعى خطيرة وسامة طولها 120 سم في كانتينا السجن، ومرات عديدة على إنتشار للزواحف والعقارب والعناكب السامة
والفئران والجراد والصراصير وغيرها من آفات تجع حياة المعتقلين في خطر.

أخبار ذات صلة

المطران حنا: القدس أمانة في أعناقنا ويجب الدفاع عنها ونثمن الموقف الأردني

المطران حنا: القدس أمانة في أعناقنا ويجب الدفاع عنها ونثمن الموقف الأردني

الاحتلال يستعد لمصادرة مئات الدونمات لفتح شارع شمال الخليل

الاحتلال يستعد لمصادرة مئات الدونمات لفتح شارع شمال الخليل

باحث فلسطيني ينجح بتصميم محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة

باحث فلسطيني ينجح بتصميم محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة

&#34;الداخلية&#34; بغزة تصدر تنويهاً حول عمل معبر رفح يوم غدٍ الاثنين

"الداخلية" بغزة تصدر تنويهاً حول عمل معبر رفح يوم غدٍ الاثنين

بملف التحويلات الطبية..وزيرة الصحة: العمل متواصل لإيجاد بدائل بمستشفيات الأردن ومصر

بملف التحويلات الطبية..وزيرة الصحة: العمل متواصل لإيجاد بدائل بمستشفيات الأردن ومصر

جهاز الأمن الداخلي بغزة يصدر بياناً حول &#34;موجة الإشاعات&#34; عبر مواقع التواصل

جهاز الأمن الداخلي بغزة يصدر بياناً حول "موجة الإشاعات" عبر مواقع التواصل

بعد مناشدة العائلة عبر &#34;دنيا الوطن&#34;..سفارة فلسطين بالقاهرة تتابع نقل جثمان البحيصي للقطاع

بعد مناشدة العائلة عبر "دنيا الوطن"..سفارة فلسطين بالقاهرة تتابع نقل جثمان البحيصي للقطاع

رأفت يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل ورفض صفقة القرن

رأفت يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل ورفض صفقة القرن

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

المطران حنا: القدس أمانة في أعناقنا ويجب الدفاع عنها ونثمن الموقف الأردني

المطران حنا: القدس أمانة في أعناقنا ويجب الدفاع عنها ونثمن الموقف الأردني

هيئة الأسرى: الصراصير تغزو أقسام الأسرى في سجن النقب

هيئة الأسرى: الصراصير تغزو أقسام الأسرى في سجن النقب

الاحتلال يستعد لمصادرة مئات الدونمات لفتح شارع شمال الخليل

الاحتلال يستعد لمصادرة مئات الدونمات لفتح شارع شمال الخليل

باحث فلسطيني ينجح بتصميم محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة

باحث فلسطيني ينجح بتصميم محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة

رأفت يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل ورفض صفقة القرن

رأفت يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل ورفض صفقة القرن

الخواجا: تحديات تواجه حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية

الخواجا: تحديات تواجه حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية

هيئة الأسرى تقدم طلباً من أجل تشريح جثمان الشهيد الأسير عمر يونس

هيئة الأسرى تقدم طلباً من أجل تشريح جثمان الشهيد الأسير عمر يونس

محافظة طوباس: المشكلة الأكبر التي تواجه الأغوار هي اعتداءات المستوطنين اليومية

محافظة طوباس: المشكلة الأكبر التي تواجه الأغوار هي اعتداءات المستوطنين اليومية

منوعات

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

&#34;أكو عرب بالطيارة الأصلية&#34;.. أغنية عن حظر لعبة &#34;بابجي&#34; بالعراق

"أكو عرب بالطيارة الأصلية".. أغنية عن حظر لعبة "بابجي" بالعراق

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

فريق &#34;مياس&#34; يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

فريق "مياس" يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

&#34;العاصوف 2&#34;.. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

"العاصوف 2".. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

أحمد سعد لـ&#34;سمية الخشاب&#34;: إنتي مش تمام

أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": إنتي مش تمام

عربي

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

&#34;لا أريد خسارتهم وخسارة أموالكم&#34;.. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة مع الملك سلمان

"لا أريد خسارتهم وخسارة أموالكم".. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة مع الملك سلمان

أفيخاي أدرعي يتباهى بالملوخية المصرية.. والشركة المُصنعة ترد

أفيخاي أدرعي يتباهى بالملوخية المصرية.. والشركة المُصنعة ترد