الاحتلال يستعد لمصادرة مئات الدونمات لفتح شارع شمال الخليل

رام الله - دنيا الوطنتتجهز قوات الاحتلال الإسرائيلي لالتهام المئات من الدونمات الزراعية، وذلك بذريعة نيتها شق طريق التفافي تحت مسمى "شارع التفافي العروب"، والذي يمر عبر أراضي ومنازل وممتلكات المواطنين شمال الخليل.وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر قرارا عسكريا يحمل الرقم (19/1/هـ) بشأن استملاك وحق التصرف فيما مساحته 401 دونم، بهدف شقق الشارع الالتفافي.ومن جانبه، أوضح جمال العملة من مركز دراسات الأراضي أن الأمر العسكري يقضي باستملاك المئات من الدونمات الزراعية والتي تقع ضمن مناطق بلدتي بيت أمر وحلحول، ضمن مناطق الأحواض (2،4،8،10،11)، ذاكرا بعض الأراضي المتضررة من هذه المشروع كمناطق "فريديس، بيت زعتة، جبل أبو سودة، جبل القرن، واد الشيخ، واد العروب، خربة بيت خرف، رأس القاضي، وخربة الدرجي، موقع دهر البو، وموقع وردان"وأضاف العملة أن هذا الشارع الالتفافي الجديد سيكون له انعكاسات سيئة وخطيرة على السكان في المنطقة وسيخترق أراضيهم وبعض منازلهم ومزارعهم، ما سيستدعي هدم بعض المنازل التي ستعترض مرور الشارع.يذكر أن جيش الاحتلال سبق وأن أصدر إعلاناً عن إيداع مخطط لمشروع التنظيم التفصيلي للطريق الرئيسي رقم "60" في مقطع التفافي العروب بيت أمر.ويبلغ الطول الإجمالي للشارع 7.685 كيلومتر مقسمة كما يلي: 3.270كم في أراضي بيت أمر في المواقع التالي: خربة ابريكوت، خربة الطلعة، أبو سودا، افريديدس، وادي الشيخ، وردان، بيت زعتة. إضافة إلى 1.790كم في أراضي العروب من ضمنها كلية العروب التقنية. و2.625كم في أراضي حلحول منها 625 مترا تحويلة إلى مستوطنة "كرمي تسور" في المواقع التالية: رأس القاضي، بيت خيران، وادي الشنار، الراموز، الحواور.