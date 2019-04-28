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لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
في حالة هي الأولى من نوعها، أصدرت دولة الإمارات تزامنًا مع "عام التسامح"، شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة، وكلاهما من المغتربين الهنود المقيمين في الإمارات، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "خليج تايمز".

وتنص قوانين الزواج في الإسلام على أنه يحق للرجل المسلم الزواج بغير المسلمة ولكن لا يحق للمرأة المسلمة الزواج برجل غير مسلم.

وبحسب الصحيفة الناطقة بالإنجليزية، فقد تزوج المقيمان في الشارقة كيران بابو من سانام سابو صديق في ولاية كيرالا الهندية عام 2016.

وجاء الزوجان إلى دولة الإمارات في العام 2017 ولم يواجها أية مشكلة في استصدار التأشيرات، إلا أنهما فوجئا بوضع غير متوقع عندما ولدت طفلتهما في يوليو الماضي.

وقال الزوج بابو: "لدي تاشيرة إلى أبوظبي وأحصل على تغطية تأمينية هناك وولدت زوجتي في مستشفى ميديور 24/7، لكن بعد الولادة تم رفض شهادة الميلاد لأنني هندوسي، ثم تقدمت بطلب للحصول على شهادة عدم ممانعة من المحكمة لإصدار الشهادة واستمرت الإجراءات لمدة 4 أشهر لكن قضيتي رفضت".

وتكمل الصحيفة القصة بذكر أن بابو تُرك من دون أي خيار لأن الطفلة لم يكن لديها أي وثائق قانونية، وحاول قبل أشهر إخراج الطفلة مستغلًا العفو الذي صدر قبل أشهر عن المخالفين الراغبين في مغادرة البلاد، لكن الطفلة حُرمت من الحصول على تصريح مغادرة لأنه لم يكن هناك بيانات أو رقم تسجيل لإثبات ولادتها.

وحصل بابو على دعم سفارة بلاده، وفي النهاية، تمت معالجة القضية بشكل استثنائي، حيث تم إبلاغه أنه من الآن فصاعدًا، في مثل هذه الحالات، يتعين تقديم طلب للحصول على الموافقة من المحكمة، وبعد ذلك يتم تقديم المواقفة إلى الهيئة الصحية لإصدار شهادة الميلاد.

وفي 14 أبريل الجاري تلقت الأسرة من السلطات الإماراتية شهادة ميلاد باسم الطفلة أنامتا أكيلين كيران، في حالة هي الأولى من نوعها التي يتم فيها تعديل القاعدة، بحسب والد الطفلة.

وأرسل بابو الآن زوجته وطفلته إلى الهند. وقال:"عائلتي ممتنة لقادة الإمارات العربية المتحدة والسلطات والسفارة، تلك الأشهر الماضية كانت تفرض ضغوطًا علينا جميعًا. طفلتي تبلغ من العمر تسعة أشهر وتحتاج إلى اللقاحات".

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