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وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه
عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام سودانية، مساء أمس السبت، إن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بكى بحرقة، داخل محبسه في سجن كوبر السوداني.

ووفقا لصحيفة "الراكوبة" السودانية، فإن الرئيس المعزول عمر البشير بكى بحرقة عندما سمع من يناديه "بالرئيس المخلوع".

ونقلت الصحيفة السودانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن "ما يتسرب من أخبار عن ما يجري داخل سجن كوبر حول البشير، وبعض رموز النظام المعتقلين شبه مؤكد، لكن مصدر تسربها ليس من الضباط أو العاملين في السجن، بل أهالي وأقارب المعتقلين".

وأشارت المصادر، إلى "تدهور صحة البشير بسبب الاكتئاب الشديد الذي تعرض له عقب دخوله السجن، وهو لا يزال حتى الآن لا يصدق أنه سجين"، مؤكدة أن كل ذلك تسبب في إصابته بحالة من الوجوم والذهول، أثرت على وضعه الصحي وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى "رويال كير".

وتابعت المصادر، أن "أكثر ما أوجع البشير وآلمه، هو زجه في القسم الخاص بالمعتقلين السياسيين الذي يخضع لحراسة شديدة من رفقاء السلاح في الاستخبارات العسكرية، وهذا آخر ما كان يتوقعه"، وفقا للصحيفة.

ونقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

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