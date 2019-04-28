باحث فلسطيني ينجح بتصميم محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة





وأضاف: كان هذا ايضا دافع كبير لي للتغلب على كل الصعاب في طريق تحقيق هذا الهدف فبر الوالدين بتحقيق احلامهم و ادخال الفرحه بقلوبهم احد اهم الدوافع التي جعلتني احقق هذا الهدف بالحصول على درجة الدكتوراه، بالاضافة الى خدمة بلدي و ووطني فمقاومة المحتل تكون في كل المجالات و الميادين و منها الميدان العلمي و الاكاديمي.



وأشار القريوتي ان من أكثر الصعوبات التي تواجه أي مواطن فلسطيني يسكن قطاع غزة هو التحرك من القطاع بسبب الاغلاق المتكرر لمعبر رفح بالإضافة الى بعض الصعوبات الطبيعية في أي دراسة بحثية اكاديمية ولكن بحمد الله تم تجاوز كل الصعاب من اجل الوصول للهدف المنشود.





وأضاف القريوتي "يمكن لكل من سلطة المياه الفلسطينية، سلطة الطاقة الفلسطينية، وزارة الحكم المحلي الفلسطينية والبلديات، المدن الساحلية وبالأخص في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الاستفادة من نتائج هذا البحث، ومن اهم مميزات هذا البحث انه قابل للتطبيق في مناطق ساحلية مختلفة وليس فقط في قطاع غزة.



وفي الختام وجه القريوتي رسالة شكر لكل من سانده في رحلته العلمية عامة، وبالاخص والديه.







رام الله - دنيا الوطنميسرة اللداويأحلام مطاردة وأفكار معتقلة انتقلت ما بين طالب ومهندس فدكتور، لؤي تيسير سلامة القريوتي البالغ من العمر 47 عاما، حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية -تخصص هندسة صحية وبيئية -من كلية الهندسة -جامعة القاهرة، وكان عنوان بحث رسالة الدكتوراه "تصميم محطات لامركزية لتحلية مياه البحر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في قطاع غزة".لؤي القريوتي ابن بلدة قريوت على الرغم من ابعاده من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن مسيرته التعليمة والأكاديمية.وقال القريوتي ان الهدف الأساسي من هذا البحث كان لحل مشكلة النقص الحاد بالمياه الصالحة للشرب بتحلية مياه البحر وباستخدام الطاقة المتجددة للتغلب على النقص الحاد بمصادر الطاقة الكهربائية في قطاع غزة.وتابع قائلا عن سبب إختيار هذا البحث بالذات " كان لدي طموح بالدراسات العليا منذ التحاقي بكلية الهندسة الكيميائية بجامعة البعث بسوريا و هذا الطموح استمر بالرغم من المطاردة و الاعتقال من قبل قوات الاحتلال ، بالاضافة الى رغبة الوالد و الوالدة بان احصل على درجة الدكتوراه".