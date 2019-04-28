مباشر | مشاهد من مكان مقتل الطفل شقفة في رفح

عربي

"لا أريد خسارتهم وخسارة أموالكم".. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة مع الملك سلمان

"لا أريد خسارتهم وخسارة أموالكم".. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة مع الملك سلمان
رام الله - دنيا الوطن
من جديد، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية بدفع مقابل مادي نظير الخدمة العسكرية التي تقدمها لها الولايات المتحدة، مؤكدًا على دعم بلاده العسكري لاستقرار وأمن المملكة.

وخلال كلمة ألقاها أمام تجمع لمؤيديه في منطقة ويسكنسن، أمس السبت نقلتها مصراوي، قال ترامب إن السعودية تشتري من بلاده الكثير، لذا لا يريد خسارتهم وخسارة أموالهم.

وخاطب الرئيس الأمريكي الحشود قائلاً: "لدينا أشخاص يريدون قطع الدعم عن المملكة العربية السعودية، إنهم يشترون منّا أسلحة بـ450 مليار دولار. لا أريد خسارتهم".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى الجهود التي يقوم بها لدفع الدول من أجل الإسهام أكثر ودفع المزيد من الأموال لتعزيز قدراتهم الدفاعية.

ثم تحدث الرئيس الأمريكي عن تكتيكه التفاوضي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال: "اتصلت بالملك. أنا مُعجب الملك. وقلت: أيها الملك نحن نخسر الكثير في الدفاع عنكم، ولديكم أموال كثيرة".

وتابع: "سألني الملك لماذا تتصل وأنه لم يُجرِ أحد مثل هذا الاتصال؟" فأجبته "لأنهم كانوا أغبياء"، في إشارة إلى إدارة سلفه باراك أوباما وغيره من المسؤولين السابقين.

ليست المرة الأولىولا تعد هذه المرة الأولى التي يتطرق فيها ترامب لنفس المسألة، فقال في تجمع انتخابي للجمهوريين بولاية مسيسيبي في شهر أكتوبر العام الماضي، إنه طالب السعودية بدفع ثمن الحماية الأمريكية لها، بعد أن أدلى بتصريحات مشابهة في تجمع انتخابي آخر في ولاية ويست فرجينيا، حسبما نقلته وكالة سي إن إن الإخباري.

كذلك كتب ترامب عدة تغريدات عبر تويتر قال فيها إنه "إذا كانت السعودية التي تدر مليار دولار كل يوم من النفط، تحتاج إلى مساعدتنا وحمايتنا، فإن عليهم أن يدفعوا ثمنا كبيرا لا فطائر مجانية".

وقال الرئيس الأمريكي، في تصريحات يناير 2015، إنه لديه العديد من الأصدقاء في السعودية، ولكن على المملكة الدفع، إذا كنا سنقوم بحمايتها من إيران التي جعلنا منها قوة كبيرة.

ترامب للسعودية: لديكم تريليونات الدولارات

وكان قد صرّح خلال حملته الانتخابية بأن السعودية "دولة ثرية" وعليها دفع المال لأمريكا لقاء ما تحصل عليه منها سياسياً وأمنياً.

وقال في مقابلة مع قناة إن بي سي: "سواء أحببنا ذلك أم لم نحبه، لدينا أشخاص دعموا السعودية.. أنا لا أمانع بذلك ولكننا تكبدنا الكثير من المصاريف دون أن نحصل على شيء بالمقابل.. عليهم أن يدفعوا لنا."

في أبريل الماضي، قال ترامب إن واشنطن، خلال مؤتمر صحفي مع رؤساء دول البلطيق بالبيت الأبيض، إنهم يعملون على خطة للخروج من سوريا،" وإذا كانت السعودية ترغب ببقائنا فيها فيجب عليها دفع تكاليف ذلك"، مُشيرًا إلى أن بلاده أنفقت 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، ولم تجن سوى الموت والدمار.

 

أخبار ذات صلة

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

أفيخاي أدرعي يتباهى بالملوخية المصرية.. والشركة المُصنعة ترد

أفيخاي أدرعي يتباهى بالملوخية المصرية.. والشركة المُصنعة ترد

مركز الفلك الدولي يكشف موعد &#34;غرة رمضان&#34;

مركز الفلك الدولي يكشف موعد "غرة رمضان"

قرار الأردن بمنع استيراد طينة البحر الميت من سوريا يثير الاستغراب‎

قرار الأردن بمنع استيراد طينة البحر الميت من سوريا يثير الاستغراب‎

العراق يطالب البحرين بتقديم اعتذار رسمي

العراق يطالب البحرين بتقديم اعتذار رسمي

أساتذة التعاقد بالمغرب يتوقفون عن الإضراب

أساتذة التعاقد بالمغرب يتوقفون عن الإضراب

بيان للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن خامنئي والخارجية العراقية تعلق

بيان للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن خامنئي والخارجية العراقية تعلق

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

المطران حنا: القدس أمانة في أعناقنا ويجب الدفاع عنها ونثمن الموقف الأردني

المطران حنا: القدس أمانة في أعناقنا ويجب الدفاع عنها ونثمن الموقف الأردني

هيئة الأسرى: الصراصير تغزو أقسام الأسرى في سجن النقب

هيئة الأسرى: الصراصير تغزو أقسام الأسرى في سجن النقب

الاحتلال يستعد لمصادرة مئات الدونمات لفتح شارع شمال الخليل

الاحتلال يستعد لمصادرة مئات الدونمات لفتح شارع شمال الخليل

باحث فلسطيني ينجح بتصميم محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة

باحث فلسطيني ينجح بتصميم محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة

رأفت يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل ورفض صفقة القرن

رأفت يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل ورفض صفقة القرن

الخواجا: تحديات تواجه حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية

الخواجا: تحديات تواجه حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية

هيئة الأسرى تقدم طلباً من أجل تشريح جثمان الشهيد الأسير عمر يونس

هيئة الأسرى تقدم طلباً من أجل تشريح جثمان الشهيد الأسير عمر يونس

محافظة طوباس: المشكلة الأكبر التي تواجه الأغوار هي اعتداءات المستوطنين اليومية

محافظة طوباس: المشكلة الأكبر التي تواجه الأغوار هي اعتداءات المستوطنين اليومية

منوعات

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و&#34;هفور الدنيا كلها&#34;

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و"هفور الدنيا كلها"

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

&#34;أكو عرب بالطيارة الأصلية&#34;.. أغنية عن حظر لعبة &#34;بابجي&#34; بالعراق

"أكو عرب بالطيارة الأصلية".. أغنية عن حظر لعبة "بابجي" بالعراق

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

فريق &#34;مياس&#34; يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

فريق "مياس" يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

&#34;العاصوف 2&#34;.. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

"العاصوف 2".. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

أحمد سعد لـ&#34;سمية الخشاب&#34;: إنتي مش تمام

أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": إنتي مش تمام

عربي

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

لأول مرة.. الإمارات تصدر أول شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

وسائل إعلام سودانية: البشير بكي بحرقة في محبسه بسبب ما سمعه

&#34;لا أريد خسارتهم وخسارة أموالكم&#34;.. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة مع الملك سلمان

"لا أريد خسارتهم وخسارة أموالكم".. ترامب يكشف تفاصيل مكالمة مع الملك سلمان

أفيخاي أدرعي يتباهى بالملوخية المصرية.. والشركة المُصنعة ترد

أفيخاي أدرعي يتباهى بالملوخية المصرية.. والشركة المُصنعة ترد