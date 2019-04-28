جهاز الأمن الداخلي بغزة يصدر بياناً حول "موجة الإشاعات" عبر مواقع التواصل





وقال في بيان له نقلته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: "انتشرت في الأيام الماضية موجة إشاعات واسعة في قطاع غزة، جزء منها كان يقف خلفه حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن عصابات لسرقة الأطفال وبيع أعضائهم و جرائم اعتداء منظمة في قطاع غزة، وهو ما ثبت عدم صحته".



وأضاف جهاز (الأمن الداخلي): "في ظلّ الضغط والحصار الذي يتعرّض إليه قطاع غزّة تقوم بعض الجهّات بمحاولة استغلال الواقع المعيشيّ الصعب بهدف الضغط على نفسيّات المواطنين عبر بثّ تلك الإشاعات والأخبار الكاذبة".



وتابع: "تقوم الأجهزة الأمنية والشرطية بواجبها باتخاذ الإجراءات القانونيّة تجاه مروّجي الإشاعات، وخصوصاً تلك المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ".



وحذر جهاز (الأمن الداخلي)، من نشر الإشاعات، مؤكداً أنه يجب الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات المتعلقة بالشأن العام، وعدم نقل معلومات عن مصادر مجهولة وإعادة نشرها على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة.



رام الله - دنيا الوطنأصدر جهاز (الأمن الداخلي) التابع لوزارة الدخلية بغزة اليوم الأحد، بياناً حول "موجة الإشاعات" في القطاع.