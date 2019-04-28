بعد مناشدة العائلة عبر "دنيا الوطن"..سفارة فلسطين بالقاهرة تتابع نقل جثمان البحيصي للقطاع

قالت سفارة فلسطين في القاهرة اليوم الأحد: إنها تتابع الاتصالات الحثيثة مع سفارتنا في أنقرة، من أجل إنجاز وتسهيل الإجراءات اللوجستية المتعلقة بنقل جثمان الشاب محمد اسماعيل البحيصي (30 عاماً)، إلى قطاع غزة مرورا بمصر ليوارى الثرى جسده في غزة.





جاء ذلك في بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



وكانت عائلة البحيصي أعلنت أنه تم العثور على الشاب البحيصي قبالة الشواطئ التركية، بعد فقدانه لمدة 25 يوماً، إثر محاولته الهجرة عبر البحر من تركيا إلى أوروبا.



تقدم سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة موظفي سفارة ومندوبية فلسطين بالقاهرة، بخالص العزاء والمواساة القلبية لأهل الفقيد.



وكانت عائلة البحيصي ناشدت الرئيس محمود عباس عبر "دنيا الوطن"، وأن يُساعدها في تكاليف نقلها إلى غزة.



كما طالبت الرئيس عباس، بالوقوف على ملابسات وفاة ابنهم بعد اختفائه لمدة 28 يوماً.

رام الله - دنيا الوطن