رأفت يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل ورفض صفقة القرن





وأكد في هذا السياق على الرفض الكامل في التعاطي مع هذه الصفقات والمخططات المشبوهة وداعياً الدول العربية للالتزام بقرارات قمة تونس وقرارات وزراء الخارجية العرب في القاهرة برفض هذه الصفقة لأنها تتعارض كلياً مع مبادرة السلام العربية وتمثل انتهاك فظا لكل قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والصراع العربي – الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنرحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت في البيان الصادر عن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله الذي طالب إسرائيل بوقف إجراءات هدم ممتلكات أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس.وقال رأفت في تصريح لوسائل الاعلام، اليوم الأحد: "إننا نريد إجراءات ضاغطة من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل كفرض العقوبات وإلغاء اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوربي وإسرائيل".وأضاف: "بدون ضغط فعلي من قبل الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموما وفرض عقوبات على إسرائيل ستستمر في اجراءتها وسياستها القائمة على مصادرة الأراضي والاستيلاء على منازل المواطنين الفلسطينيين بهدف تهويد مدينة القدس وتكريس استيطانها الاستعماري فيها وفي الضفة الغربية".وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني وعلى رأسه القيادة الفلسطينية سيواجهون بكل أشكال المقاومة الشعبية القرارات والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية بما فيها محاولات فرض ما يسمى (بصفقة القرن) من خلال سياسة الأمر الواقع على الأرض سواء بتهويد القدس وتوسيع الاستيطان الاستعماري وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وإلغاء قضية اللاجئين بشكل كامل.