الخواجا: تحديات تواجه حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية





وأضاف: أنه في المقابل هناك انتصارات كان آخرها حصول معلمة من أصل فلسطين في ولاية (تكساس) الأمريكية على قرار يقضي بوقف العمل بقانون يتيح للأطراف في عقود العمل المطالبة بالتعهد بعدم المشاركة في حملات مقاطعة اسرائيل الـ (BDS) وأن المشاركة في حملات المقاطعة تدخل ضمن حرية التعبير.



وأوضح الخواجا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن عملية التحريض ضد نشطاء حركة المقاطعة الـ BDS المحليين والدوليين تصل إلى مرحلة من الجنون وأن هناك ملاحقات من بعض الدول المتواطئة مع الاحتلال لمحاكمة أعضاء ونشطاء وأصدقاء من اللجان المحلية والدولية ومنعهم من السفر ومنع بعض من يحمل الجنسية الأمريكية من دخول الولايات المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا: إن هناك تحديات تواجه حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية.