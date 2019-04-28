شؤون فلسطينية

الخواجا: تحديات تواجه حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية

الخواجا: تحديات تواجه حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية
حملة المقاطعة BDS
رام الله - دنيا الوطن
قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا: إن هناك تحديات تواجه حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وأضاف: أنه في المقابل هناك انتصارات كان آخرها حصول معلمة من أصل فلسطين في ولاية (تكساس) الأمريكية على قرار يقضي بوقف العمل بقانون يتيح للأطراف في عقود العمل المطالبة بالتعهد بعدم  المشاركة في حملات مقاطعة اسرائيل الـ (BDS) وأن المشاركة في حملات المقاطعة تدخل ضمن حرية التعبير.

وأوضح الخواجا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن عملية التحريض ضد نشطاء حركة المقاطعة الـ BDS المحليين والدوليين تصل إلى مرحلة من الجنون وأن هناك ملاحقات من بعض الدول المتواطئة مع الاحتلال لمحاكمة أعضاء ونشطاء وأصدقاء من اللجان المحلية والدولية ومنعهم من السفر ومنع بعض من يحمل الجنسية الأمريكية من دخول الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

بعد مناشدة العائلة عبر &#34;دنيا الوطن&#34;..سفارة فلسطين بالقاهرة تتابع نقل جثمان البحيصي للقطاع

بعد مناشدة العائلة عبر "دنيا الوطن"..سفارة فلسطين بالقاهرة تتابع نقل جثمان البحيصي للقطاع

رأفت يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل ورفض صفقة القرن

رأفت يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل ورفض صفقة القرن

أبو ليلى: المطلوب إجراء حوار وطني مسؤول من أجل مقاربة جديدة لإنهاء الانقسام

أبو ليلى: المطلوب إجراء حوار وطني مسؤول من أجل مقاربة جديدة لإنهاء الانقسام

هيئة الأسرى تقدم طلباً من أجل تشريح جثمان الشهيد الأسير عمر يونس

هيئة الأسرى تقدم طلباً من أجل تشريح جثمان الشهيد الأسير عمر يونس

محافظة طوباس: المشكلة الأكبر التي تواجه الأغوار هي اعتداءات المستوطنين اليومية

محافظة طوباس: المشكلة الأكبر التي تواجه الأغوار هي اعتداءات المستوطنين اليومية

خبير بالاستيطان يكشف عدد المستوطنين المتواجدين بالضفة الغربية

خبير بالاستيطان يكشف عدد المستوطنين المتواجدين بالضفة الغربية

&#34;الزراعة&#34;: سيكون هناك زيادة بالعرض تصل إلى 30% عن الاستهلاك الطبيعي برمضان

"الزراعة": سيكون هناك زيادة بالعرض تصل إلى 30% عن الاستهلاك الطبيعي برمضان

231.8 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول لعام 2019

231.8 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول لعام 2019

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

رأفت يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل ورفض صفقة القرن

رأفت يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل ورفض صفقة القرن

الخواجا: تحديات تواجه حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية

الخواجا: تحديات تواجه حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية

هيئة الأسرى تقدم طلباً من أجل تشريح جثمان الشهيد الأسير عمر يونس

هيئة الأسرى تقدم طلباً من أجل تشريح جثمان الشهيد الأسير عمر يونس

محافظة طوباس: المشكلة الأكبر التي تواجه الأغوار هي اعتداءات المستوطنين اليومية

محافظة طوباس: المشكلة الأكبر التي تواجه الأغوار هي اعتداءات المستوطنين اليومية

خبير بالاستيطان يكشف عدد المستوطنين المتواجدين بالضفة الغربية

خبير بالاستيطان يكشف عدد المستوطنين المتواجدين بالضفة الغربية

&#34;الزراعة&#34;: سيكون هناك زيادة بالعرض تصل إلى 30% عن الاستهلاك الطبيعي برمضان

"الزراعة": سيكون هناك زيادة بالعرض تصل إلى 30% عن الاستهلاك الطبيعي برمضان

231.8 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول لعام 2019

231.8 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول لعام 2019

الكسواني: ما يحدث بالأقصى يومياً لا يعطي حقاً للاحتلال بفرض واقع جديد

الكسواني: ما يحدث بالأقصى يومياً لا يعطي حقاً للاحتلال بفرض واقع جديد

منوعات

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

صدمة وذهول بعد وفاة دينا حرب

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

&#34;أكو عرب بالطيارة الأصلية&#34;.. أغنية عن حظر لعبة &#34;بابجي&#34; بالعراق

"أكو عرب بالطيارة الأصلية".. أغنية عن حظر لعبة "بابجي" بالعراق

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

مظاهرة في إيران بسبب مغني الراب الإيراني &#34;الهارب&#34; أمير تتلو

مظاهرة في إيران بسبب مغني الراب الإيراني "الهارب" أمير تتلو

فريق &#34;مياس&#34; يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

فريق "مياس" يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

&#34;العاصوف 2&#34;.. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

"العاصوف 2".. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

أحمد سعد لـ&#34;سمية الخشاب&#34;: إنتي مش تمام

أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": إنتي مش تمام

أنجلينا جولي تحرم أبناءها من الميراث.. هذا ما جاء في وصيتها

أنجلينا جولي تحرم أبناءها من الميراث.. هذا ما جاء في وصيتها

شاروخان يوجّه تحذيرا لجمهوره على تويتر بسبب مقطع فيديو

شاروخان يوجّه تحذيرا لجمهوره على تويتر بسبب مقطع فيديو

عربي

قرار الأردن بمنع استيراد طينة البحر الميت من سوريا يثير الاستغراب‎

قرار الأردن بمنع استيراد طينة البحر الميت من سوريا يثير الاستغراب‎

العراق يطالب البحرين بتقديم اعتذار رسمي

العراق يطالب البحرين بتقديم اعتذار رسمي

أساتذة التعاقد بالمغرب يتوقفون عن الإضراب

أساتذة التعاقد بالمغرب يتوقفون عن الإضراب

بيان للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن خامنئي والخارجية العراقية تعلق

بيان للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن خامنئي والخارجية العراقية تعلق