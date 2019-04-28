هيئة الأسرى تقدم طلباً من أجل تشريح جثمان الشهيد الأسير عمر يونس

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد القادر الخطيب أن محامي الهيئة قدّموا صباح اليوم طلبا لما تسمى محكمة الصلح في (بيتح تكفا) من أجل تشريح جثمان الشهيد الأسير عمر يونس وتسليم جثمانه.وقال الخطيب لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه تم الترتيب الليلة الماضية مع وزارة العدل من أجل انتداب طبيب من قبلهم للمشاركة في تشريح جثمان الشهيد الأسير يونس، وذلك بعد التواصل مع عائلته بالخصوص .وأشار الخطيب إلى أن لدى الهيئة توجهاً لاطلاع كل المؤسسات الدولية والحقوقية والانسانية على انتهاكات الاحتلال وإجراءاته بحق الأسرى، مطالباً المجتمع الدولي وتحديدا أوروبا بالضغط على إسرائيل لوقف كل إجراءاتها وانتهاكاتها بحق الأسرى.