محافظة طوباس: المشكلة الأكبر التي تواجه الأغوار هي اعتداءات المستوطنين اليومية

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات: إن المشكلة الأكبر التي تواجهها الأغوار هي اعتداءات المستوطنين اليومية على المواطنين والتي تنفذ بحماية من قوات الاحتلال مبينا أن الاحتلال يمنع المواطنين من تقديم أي اعتراض لدى محكمة الاحتلال على إجراءاته وانتهاكاته المتواصلة بحقهم.وأكد بشارات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على الاستمرار بالتصدي لانتهاكات الاحتلال في مناطق الاغوار من خلال برنامج وطني يضم مختلف الفعاليات بالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية وكافة المؤسسات والأطر التنظيمية .